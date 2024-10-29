Ο επί μακρόν σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, έχει προγραμματιστεί να αποφυλακιστεί σήμερα Τρίτη, αφού εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών για αψήφηση κλήτευσης στην έρευνα του Κογκρέσου για την Επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, o Μπάνον πρόκειται να φύγει από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα στο Ντάνμπουρυ του Κονέκτικατ τις επόμενες ώρες και να δώσει συνέντευξη Τύπου αργότερα μέσα στην ημέρα στο Μανχάταν, δήλωσαν οι εκπρόσωποί του. Αναμένεται επίσης να συνεχίσει το podcast του απόψε.

Ένα δικαστήριο έκρινε τον Μπάνον ένοχο το 2022 για δύο κατηγορίες περιφρόνησης του Κογκρέσου: μία για άρνηση να συμμετάσχει στην κατάθεση στην Επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου και μία για άρνηση να παράσχει έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή του στις προσπάθειες του Τραμπ να ανατρέψει τo γεγονός ότι έχασε από τον Τζο Μπάιντεν στην προεδρική κούρσα του 2020.

Όταν άρχισε να εκτίει την ποινή του τον Ιούλιο, ο Μπάνον αποκάλεσε τον εαυτό του «πολιτικό κρατούμενο».

«Είμαι περήφανος που πηγαίνω στη φυλακή», δήλωσε τότε.

Ήταν ένας από τους βασικούς συμβούλους του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016 και ανέλαβε επικεφαλής της στρατηγικής του Λευκού Οίκου το 2017. Δεν είναι ο πρώτος πρώην αξιωματούχος της προεδρίας Τραμπ που φυλακίστηκε επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την επιτροπή. Η ίδια ποινή, φυλάκιση τεσσάρων μηνών, είχε επιβληθεί και στον Πίτερ Ναβάρο, τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ για θέματα εμπορίου, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή τον Μάρτιο.

Το 2021 ο Τραμπ έδωσε χάρη στον Μπάνον όταν κατηγορήθηκε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ότι εξαπάτησε υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στο πλαίσιο μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων για το χτίσιμο του τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Σε πολιτειακό επίπεδο, ο Μπάνον έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες αυτές. Η δίκη για αυτή την υπόθεση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.