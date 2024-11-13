Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Βίντεο από τη στιγμή που ισχυρή έκρηξη συγκλονίζει τη Χαν Γιουνίς

Ένα τρομακτικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή της έκρηξης στην περιοχή όπου χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εκεί αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο

Χαν Γιουνίς

Δεν έχουν τέλος οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Χαν Γιουνίς, στην κεντρική Γάζα ενώ παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Ένα τρομακτικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή της έκρηξης στην περιοχή όπου χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εκεί αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η έκρηξη είναι τόσο ισχυροί που εκτοπίζει όσους βρίσκονται αρκετά μέτρα μακριά.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαν Γιουνίς Έκρηξη Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark