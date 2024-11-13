Δεν έχουν τέλος οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Χαν Γιουνίς, στην κεντρική Γάζα ενώ παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Ένα τρομακτικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή της έκρηξης στην περιοχή όπου χιλιάδες άμαχοι παραμένουν εκεί αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η έκρηξη είναι τόσο ισχυροί που εκτοπίζει όσους βρίσκονται αρκετά μέτρα μακριά.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Πηγή: skai.gr

