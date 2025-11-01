Οι άνθρωποι στην Τζαμάικα περπατούν σε λασπωμένους δρόμους ψάχνοντας στα συντρίμμια για τροφή. Άλλοι μπαίνουν σε κατεστραμμένα καταστήματα με την ελπίδα να βρουν εμφιαλωμένο νερό ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, οι κάτοικοι του Μπλακ Ρίβερ εξακολουθούν να αναζητούν τους αγαπημένους τους, ενώ παράλληλα αγωνίζονται να επιβιώσουν, λίγες μέρες μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο κυκλώνας Μελίσα, σημειώνει το BBC.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής

Οι κάτοικοι ζουν σε κατάσταση χάους τις τελευταίες τρεις ημέρες, από τότε που ο κυκλώνας τους χτύπησε -μία από τις ισχυρότερες καταιγίδες κατηγορίας 5 που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή.

Οι σφοδροί άνεμοι και η καταιγίδα που έπληξαν την περιοχή έχουν καταστρέψει σχεδόν τα πάντα, αφήνοντας τους δρόμους αδιάβατους και τους κατοίκους απελπισμένους και απομονωμένους, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

Αναποδογυρισμένα σκάφη βρίσκονται στα πεζοδρόμια. Κτίρια από τούβλα έχουν χωριστεί στα δύο. Τεράστια φύλλα μετάλλου έχουν στριμωχτεί ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων. Οχήματα βρίσκονται διαλυμένα σε κομμάτια.

Κάτοικοι που μίλησαν στο BBC είπαν ότι δεν έχουν δει μέχρι στιγμής κανένα φορτηγό με βοήθεια στην περιοχή και περιέγραψαν ότι αναγκάζονται να τρώνε ό,τι φαγητό μπορούν να βρουν στα συντρίμμια δίπλα στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης, περίπου 150 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Κίνγκστον.

Άλλοι μπήκαν σε κατεστραμμένα σούπερ μάρκετ και πήραν ό,τι μπορούσαν για τον εαυτό τους. Μερικοί, που ανέβηκαν στην οροφή ενός μερικώς κατεστραμμένου καταστήματος, πέταξαν τρόφιμα και μπουκάλια με νερό κάτω, όπου οι άνθρωποι είχαν μαζευτεί με τα χέρια απλωμένα.

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι βλέπουμε εδώ, στο δρόμο και επίσης στο σούπερ μάρκετ», εξήγησε ο Ντεμάρ Γουόκερ, καθισμένος σε μια σκιερή περιοχή στο δρόμο κάτω από το κατάστημα για να ξεφύγει από τη ζέστη και την υγρασία.

Αυτός και άλλοι έπρεπε να σκαρφαλώσουν στο σούπερ μάρκετ λόγω της κατάρρευσης της οροφής του, για να πάρουν ό,τι μπορούσαν. Πέταξαν νερό και είδη σε άλλους που είχαν επίσης ανάγκη.

«Δεν ήμασταν εγωιστές, έπρεπε να πετάξουμε τρόφιμα σε άλλους ανθρώπους», επεσήμανε.

Άλλοι είπαν στο BBC ότι μια τοπική φαρμακοβιομηχανία λεηλατήθηκε στο Μπλακ Ρίβερ, περιγράφοντας σκηνές αναρχίας καθώς άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι κουβαλώντας φάρμακα.

«Δεν έχουμε πρόσβαση σε χρήματα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν έχει έρθει καμία βοήθεια», τόνισε ο Chegun Braham.

Ένα ζευγάρι είπε στο BBC ότι είχαν πολλά καταστήματα στην περιοχή, πολλά από τα οποία, όπως είπαν, είχαν λεηλατηθεί. Τώρα στέκονται φρουροί έξω από ένα από τα καταστήματά τους, με την ελπίδα να αποτρέψουν μελλοντικές κλοπές.

«Χρειαζόμαστε τροφή»

Λίγα βήματα μακριά από την αγορά, ο Jimmy Esson ακουμπούσε σε μια τεράστια μεταλλική δοκό που είχε πέσει στο έδαφος.

«Έχασα τα πάντα, όλα μου τα υπάρχοντα», είπε. «Χρειαζόμαστε τρόφιμα. Δεν έχουμε τρόφιμα», τόνισε.

Η επιβίωση είναι το κύριο μέλημα των περισσότερων ανθρώπων εδώ. Το άλλο είναι ο αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων. Αξιωματούχοι της Τζαμάικα δήλωσαν την Πέμπτη ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στη χώρα, μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με τους πέντε που είχαν καταμετρηθεί την προηγούμενη μέρα. Άλλοι 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Αϊτή.

«Στην κοινότητά μου, υπάρχουν πτώματα», είπε ένας κάτοικος.

Όπως και πολλοί άλλοι στην περιοχή, δεν έχει ακόμα νέα από την οικογένειά του και δεν ξέρει αν κατάφεραν να επιβιώσουν από την καταιγίδα. Ο Walker έχει κολλήσει στο Black River και κοιμάται σε όποιο σπίτι έχει μείνει όρθιο και τον δέχεται, όπως λέει, ενώ ο οκτάχρονος γιος του βρίσκεται στο Westmoreland.

«Δεν υπάρχει τρόπος να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου για να μάθω αν είναι καλά», είπε, καθώς τα μάτια του άρχισαν να δακρύζουν. Εκτός από τους αδιάβατους δρόμους που δυσκολεύουν τις μετακινήσεις, σε πολλά από τα σημεία δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου σήμα κινητής τηλεφωνίας, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

«Ολόκληρη η πόλη του Μπλακ Ρίβερ έχει καταστραφεί», δήλωσε ο δήμαρχος, Ρίτσαρντ Σόλομον.

Ανέφερε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την απελπισία των κατοίκων που λεηλατούν και - χωρίς να το δικαιολογεί - είπε ότι κατανοεί γιατί συμβαίνει αυτό.

Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το 90% των σπιτιών της περιοχής έχουν καταστραφεί. Μεγάλο μέρος των βασικών υποδομών της πόλης έχει επίσης καταστραφεί, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού νοσοκομείου, του αστυνομικού τμήματος και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Υπάρχουν ολόκληρες κοινότητες που φαίνεται να έχουν απομονωθεί και περιοχές που φαίνεται να έχουν ισοπεδωθεί», δήλωσε η υπουργός Πληροφοριών Ντάνα Μόρις Ντίξον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.