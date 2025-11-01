Τα ανθρώπινα μέλη που μεταφέρθηκαν την Παρασκευή στο Ισραήλ δεν ανήκουν σε κανέναν από τους ομήρους που είχαν απαγάγει οι μαχητές της Χαμάς.

Αυτό διαπιστώθηκε μετά από εξέταση στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ήδη εκτιμήσει χθες ότι η πιθανότητα τα λείψανα να ανήκουν σε όμηρους ήταν χαμηλή.

«Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί παραβίαση, διότι από την αρχή εκτιμήσαμε ότι υπήρχε μικρή πιθανότητα τα λείψανα να ανήκουν σε ομήρους –αλλά, ανεξάρτητα από αυτό, η Χαμάς συνεχίζει τη βασική παραβίαση της μη επιστροφής των νεκρών», δήλωσε ισραηλινή πηγή στο ynetnews.

Πηγή: skai.gr

