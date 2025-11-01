Σύνοδος APEC: Η απουσία Τραμπ αφήνει τα «ηνία» στον Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Λι Τζε Μιουνγκ, στην τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), που πραγματοποιείται στη Νότια Κορέα. Η απουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει τον ρόλο του Πεκίνου ως βασικής δύναμης στη διοργάνωση.

Την Πέμπτη, ο Σι είχε συνάντηση με τον Τραμπ – την πρώτη κατ’ ιδίαν από το 2019 – πριν την επίσημη έναρξη της συνόδου κορυφής της APEC στην Γκιονγκτζού. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των χωρών τους. Η Ουάσινγκτον αποδέχτηκε τη μείωση ορισμένων δασμών στα κινεζικά προϊόντα, ενώ το Πεκίνο δεσμεύτηκε για άρση περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και αύξηση των εισαγωγών αμερικανικής σόγιας.

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον, αφήνοντας τον Σι στο προσκήνιο της συνόδου. Το Πεκίνο προβάλλεται ως υπέρμαχος ενός πολυπολικού κόσμου, σε αντίθεση με τις «ηγεμονικές» τάσεις – μια έμμεση αλλά σαφής αναφορά στις ΗΠΑ.

Κατά την ομιλία του για το κλείσιμο της συνόδου, ο Σι ανακοίνωσε ότι η Κίνα θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο της APEC το 2026 στην πόλη Σεντζέν. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργάνου για τον καθορισμό ρυθμιστικών πλαισίων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Κινέζου προέδρου σχετικά με την πρωτοβουλία που είχε παρουσιάσει νωρίτερα φέτος το Πεκίνο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ διαφωνούν με τη θεσμοθέτηση διεθνών κανόνων για την AI. Ο Σι υποστήριξε ότι ένας Παγκόσμιος Οργανισμός Συνεργασίας για την AI θα μπορούσε να θέσει ρυθμιστικούς κανόνες και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία, μετατρέποντας την AI σε «δημόσιο αγαθό για τη διεθνή κοινότητα».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε πως «η τεχνητή νοημοσύνη είναι ύψιστης σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των ανθρώπων σε όλες τις χώρες και τις περιοχές».

Διπλωματικές συναντήσεις της Κίνας στη σύνοδο

Την Παρασκευή, ο Σι συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, στην πρώτη επίσημη συνομιλία μεταξύ των δύο χωρών από το 2017. Ο Κινέζος πρόεδρος εξέφρασε τη διάθεση «να επαναφέρει τις σινοκαναδικές σχέσεις σε έναν καλό δρόμο» και προσκάλεσε τον Καναδό πρωθυπουργό στην Κίνα.

Επιπλέον, είχε την πρώτη του συνάντηση με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, γνωστή για την κριτική της προς την Κίνα. Η Τακαΐτσι δήλωσε πως επιδιώκει «μια στρατηγική και αμοιβαία επωφελή σχέση» μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ανέφερε ότι συζητήθηκαν και θέματα που προκαλούν ένταση ανάμεσα σε Ιαπωνία και Κίνα, κάνοντας λόγο για «άμεσο και ειλικρινή διάλογο».

Η σημερινή συνάντηση του Σι με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο, που εξελέγη τον Ιούνιο, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ισορροπίες για τη Σεούλ ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσινγκτον

Η Νότια Κορέα επιδιώκει να διατηρήσει ισορροπία στις σχέσεις της με το Πεκίνο και την Ουάσινγκτον, που αποτελούν τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο και τη βασική εγγυήτρια της ασφάλειάς της αντίστοιχα.

Ωστόσο, οι σχέσεις με την Κίνα επιδεινώθηκαν το 2016, όταν η Σεούλ αποδέχθηκε την ανάπτυξη του αμερικανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας THAAD. Το Πεκίνο αντέδρασε με οικονομικά αντίμετρα, όπως περιορισμούς σε νοτιοκορεατικές εταιρείες και απαγόρευση ομαδικών ταξιδιών.

Παρά το γεγονός ότι η Νότια Κορέα υπέγραψε πρόσφατα οικονομική συμφωνία δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις ΗΠΑ για μείωση δασμών, η εξάρτησή της από το κινεζικό εμπόριο παραμένει σημαντική.

Σύμφωνα με τον Σέονγκ-χιόν Λι, ερευνητή στο Κέντρο Ασίας του Χάρβαρντ, ο Λι Τζε Μιουνγκ θα επιχειρήσει να καθησυχάσει το Πεκίνο, δείχνοντας ότι «η ευθυγράμμιση της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ δεν αποκλείει μια ρεαλιστική οικονομική συνεργασία με την Κίνα». Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος επιδιώκει «οικονομική σταθερότητα και μια πιο προβλέψιμη βάση στις διμερείς σχέσεις».

Επιπλέον, οι διμερείς σχέσεις επηρεάζονται από τη στενή σχέση του Πεκίνου με τη Βόρεια Κορέα, η οποία παραμένει επίσημα σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Νότια Κορέα.

Το γραφείο του προέδρου της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι ο Λι σχεδιάζει να συζητήσει με τον Σι Τζινπίνγκ τις προσπάθειες για ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο.

Λίγο πριν τη συνάντηση, η Πιονγιάνγκ διαμήνυσε πως η αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας αποτελεί «μη ρεαλιστικό όνειρο» που «δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει πραγματικότητα, όσες φορές κι αν συζητηθεί», σύμφωνα με το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

