Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι εκτίμησε σήμερα ότι οι συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αποτέλεσαν «σημείο καμπής» για τις εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Κίνας και του Καναδά.

Η συνάντηση που είχαν χθες Παρασκευή ο Σι με τον Κάρνι, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στην Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ήταν η πρώτη μεταξύ των ηγετών της Κίνας και του Καναδά από το 2017.

«Πλέον δημιουργήσαμε έναν δρόμο για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων», δήλωσε ο Κάρνι σε δημοσιογράφους στην Γκιονγκτζού, εξηγώντας ότι τώρα διαθέτει «άμεση γραμμή επικοινωνίας» με το Πεκίνο.

«Η γενική μας συνομιλία ήταν εποικοδομητική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναφέρθηκε στο ζήτημα «των ξένων παρεμβάσεων» στον Καναδά, οι οποίες αποδίδονται στο Πεκίνο.

Ο Κάρνι διευκρίνισε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του Σι να επισκεφθεί την Κίνα «στις αρχές του επόμενου έτους».

«Ζήτησα από τους υπουργούς και τους αξιωματούχους μας να εργαστούν από κοινού για να βρουν λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις και να εντοπίσουν τομείς συνεργασίας και ανάπτυξης», τόνισε.

Οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Οτάβας είναι τεταμένες από το 2018, μετά τη σύλληψη στον Καναδά της Μενγκ Γουανζού, υψηλόβαθμης αξιωματούχου του κινεζικού ομίλου Huawei και κόρης του ιδρυτή της εταιρείας, και την κράτηση δύο Καναδών στο Πεκίνο με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Τον Ιούλιο ο Κάρνι ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές πολλών κατηγοριών χάλυβα από την Κίνα. Το Πεκίνο τον επόμενο μήνα επεσήμανε ότι θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς 75,8% στις εισαγωγές καναδικής κανόλας, ενός ελαίου που χρησιμοποιείται για τρόφιμα και βιοκαύσιμα.

Όμως ο Καναδάς τώρα ενδέχεται να αποπειράται μια προσέγγιση με το Πεκίνο προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δασμολογική επίθεση που δέχεται από τις ΗΠΑ, η οποία απειλεί την οικονομία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

