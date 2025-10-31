Διεθνής βοήθεια καταφθάνει σήμερα στην Καραϊβική, που έχει υποστεί βιβλικές καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Μελίσα, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους στην Αϊτή και την Τζαμάικα.

Κατοικίες κατεστραμμένες, συνοικίες πλημμυρισμένες, επικοινωνίες που έχουν διακοπεί: οι αρχές προχωρούν τώρα σε αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα, ο οποίος αναμένεται ότι θα εξασθενήσει πλέον πάνω από το βόρειο Ατλαντικό, αφού πέρασε από τις Βερμούδες.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή από τις πλημμύρες - δέκα από τους οποίους παιδιά, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 20.

Είκοσι τρεις από τους θανάτους αυτούς οφείλονται σε υπερχείλιση ποταμού στη νοτιοδυτική Αϊτή.

Στην Τζαμάικα, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 20.

Μάλιστα, υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς – ειδικά στην Τζαμάικα – πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες.

Πολλοί κάτοικοι δεν έχουν μπορέσει ακόμα να έρθουν σε επαφή με συγγενείς τους και ο στρατός καταβάλλει προσπάθειες για να ανοίξει δρόμους.

«Υπήρξε τεράστια καταστροφή, χωρίς προηγούμενο, σε υποδομές, ιδιοκτησίες, δρόμους, δίκτυα επικοινωνίας και ενέργειας», δήλωσε από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, συντονιστής του ΟΗΕ σε χώρες της Καραϊβικής. «Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις μας δείχνουν ότι η χώρα έχει υποστεί καταστροφές σε επίπεδα που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν».

Σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHC), οι πλημμύρες αναμένεται να υποχωρήσουν στις Μπαχάμες, αλλά μπορεί να συνεχισθούν στην Κούβα, την Τζαμάικα, την Αϊτή και τη γειτονική Δομινικιανή Δημοκρατία.

Η διεθνής βοήθεια καταφθάνει στις πληγείσες περιοχές

Οι ΗΠΑ κινητοποίησαν ομάδες διάσωσης στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Τζαμάικα και τις Μπαχάμες ενώ ομάδες Αμερικανών διασωστών βρίσκονται επίσης καθ' οδόν προς την Αϊτή.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης πως η Κούβα, ιδεολογικός εχθρός των ΗΠΑ, περιλαμβάνεται στην αμερικανική επιχείρηση αρωγής.

Η Βενεζουέλα έστειλε 26.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη σύμμαχό της Κούβα.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε μέσω του X πως στέλνει σήμερα «τρία αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια στην Τζαμάικα» με «περισσότερους από 300 διασώστες» και «50 τόνους» ειδών πρώτης ανάγκης.

Η Γαλλία πρόκειται να παραδώσει «μέσα στις προσεχείς ημέρες» δια θαλάσσης στην Τζαμάικα ένα φορτίο κατεπείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέσμευσε επείγουσα χρηματοοικονομική βοήθεια 2,5 εκατομμυρίων στερλινών (2,8 εκατομμύρια ευρώ) για τις πληγείσες χώρες.

