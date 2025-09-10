Το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας χαρακτήρισε σήμερα «προμελετημένη» την επίθεση εναντίον του Στόλου για τη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως διεξάγει έρευνα για να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε πως επλήγη δεύτερο πλοίο του που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, εκτιμώντας πως δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Είχε προηγηθεί ανάλογο πλήγμα την προηγούμενη νύχτα, αλλά οι τυνησιακές αρχές ανέφεραν αρχικά πως δεν είχαν εντοπίσει πτήση drone στην περιοχή.

Ο στόλος αυτός φιλοδοξεί να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, ύστερα από δύο προσπάθειες που εμποδίστηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

