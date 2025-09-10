Δύο ανώτερα στελέχη της Χαμάς τραυματίστηκαν κατά τις ισραηλινές επιδρομές της Τρίτης στην Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Asharq al-Awsat, που εδρεύει στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρεται, ο ένας εκ των δύο αξιωματούχων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ και οι δύο νοσηλεύονται σε ιδιωτικό νοσοκομείο «υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας».

Η εφημερίδα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, χωρίς ωστόσο να δώσει τα ονόματά τους ή περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επιχείρηση στην Ντόχα.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ο Χουμάμ αλ-Χάγια, γιος του ηγετικού στελέχους της οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Asharq al-Awsat, η ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα είχε ως στόχο το γραφείο του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, το οποίο βρίσκεται δίπλα στην κατοικία του Χαλίλ αλ-Χάγια.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πύραυλος έπληξε την αντίθετη γωνία του κτιρίου σε σχέση με το σημείο όπου κάθονταν οι ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς, με αποτέλεσμα να βρεθούν «σχετικά μακριά από την έκρηξη» και να τραυματιστούν.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι ο μεγάλος αριθμός σωματοφυλάκων που σκοτώθηκαν από το πλήγμα ενδέχεται να υποδηλώνει πως το Ισραήλ χρησιμοποίησε τα κινητά τηλέφωνα των ηγετών για τον εντοπισμό τους, τα οποία εκείνοι συνήθως δεν φέρουν σε τέτοιες συναντήσεις.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε στο CNN ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για την τύχη του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα.

Ο Αλ Θάνι αποκάλυψε ότι ένας 22χρονος Καταριανός αξιωματικός ασφαλείας βρίσκεται μεταξύ των νεκρών από το πλήγμα, το οποίο η Ντόχα έχει καταδικάσει ως σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της.

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει και άλλος αγνοούμενος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν Καταριανοί σε πολύ σοβαρή κατάσταση.



