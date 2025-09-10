Η Ρωσία καταδίκασε την Τετάρτη την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, και κάλεσε όλα τα μέρη να απόσχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

«Η Ρωσία θεωρεί αυτό το περιστατικό κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καταπάτηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός ανεξάρτητου κράτους και βήμα που οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τέτοιες μέθοδοι καταπολέμησης όσων το Ισραήλ θεωρεί εχθρούς και αντιπάλους του αξίζουν την πιο αυστηρή καταδίκη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή» της ισραηλινής επιδρομής και θα προβεί σε πλήρη δήλωση επί του θέματος την Τετάρτη.

«Η πυραυλική επίθεση στο Κατάρ... δεν μπορεί να εκληφθεί ως κάτι άλλο παρά ως μια ενέργεια που στοχεύει στην υπονόμευση των διεθνών προσπαθειών για την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων», δήλωσε η Ρωσία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργότερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, χαρακτήρισε την επίθεση ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απαράδεκτη καταπάτηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του φίλου Κατάρ».

Σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος η ισραηλινή ενέργεια να «οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο πρωθυπουργός του Κατάρ σημείωσε τη «σαφή και κατ' αρχήν θέση» της Ρωσίας υπέρ της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας του Κατάρ.

