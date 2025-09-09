Ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε σήμερα μέσω Instagram πως ένα από τα πλοία του, υπό πορτογαλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν μέλη της συντονιστικής επιτροπής του, χτυπήθηκε – όπως υποπτεύεται – από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, διαβεβαιώνοντας ότι όλοι οι επιβαίνοντες, πλήρωμα και επιβάτες, είναι σώοι.

Ο Στόλος, διεθνής πρωτοβουλία με διακηρυγμένο στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια με πολιτικά πλοία, είναι ελλιμενισμένος στο λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας.

[Global Sumud Flotilla]



Kira-kira jam 6.39 pagi waktu Malaysia, kapal Familia Madeira telah diserang oleh sejenis peranti yang dikenalpasti sebuah dron.



Tiada kecederaan & maut direkodkan.



Sumber: Telegram rasmi Nadir al-Nuri, GSF Steering Committee Members, Sumud Nusantara pic.twitter.com/WmiKm5CXC2 — Cinta Gaza Malaysia - CGM (@cintagaza_my) September 9, 2025

More footage from Family boat’s CCTV confirming the drone strike. pic.twitter.com/XZUydsapXd — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.