Ο Στόλος για τη Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως δεύτερο πλοίο του χτυπήθηκε στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο.

Συγκεκριμένα, ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε ότι ακόμη ένα από τα σκάφη του – το Alma –, υπό σημαία Βρετανίας, χτυπήθηκε από ύποπτη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, μια ημέρα αφότου η οργάνωση ανακοίνωσε ότι ένα άλλο σκάφος της χτυπήθηκε σε χωρικά ύδατα της Τυνησίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο GSF μέσω Instagram, το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι.

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».

Ο Στόλος είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που επιδιώκει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο, χρησιμοποιώντας πολιτικά σκάφη με την υποστήριξη αντιπροσωπειών από 44 χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.