Δεκάδες εκατομμύρια κάτοικοι της Σανγκάης και των ανατολικών ακτών της Κίνας παρέμεναν στα σπίτια τους σήμερα καθώς η περιοχή πλήττεται από τον τυφώνα Μπεμπίνκα, τον πιο ισχυρό που έχει καταγραφεί εκεί από το 1949.

Αφού πέρασε από τις Φιλιππίνες και την Ιαπωνία, ο Μπεμπίνκα έφτασε στη Σανγκάη σήμερα το πρωί περίπου στις 07:30 (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με ανέμους που έφταναν ως τα 151 χιλιόμετρα την ώρα «πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει πλήξει τη Σανγκάη από το 1949» και τον τυφώνα Γκλόρια.

Today, the biggest typhoon in 75 years landed in Shanghai. pic.twitter.com/giZ85iiJl2 — Sharing Travel (@TripInChina) September 16, 2024

Οι αρχές της πόλης συνέστησαν στους 25 εκατ. κατοίκους της να αποφεύγουν να βγαίνουν από τα σπίτια τους και απομάκρυναν περισσότερους από 400.000 από τις εστίες τους. Στο Τσονγκμίνγκ, ένα νησί που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Γιανγκτσέ, 9.000 άνθρωποι επίσης χρειάστηκε να απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Περισσότερα από 10.000 δέντρα ξεριζώθηκαν σε όλη την πόλη, ενώ οι αυτοκινητόδρομοι είχαν κλείσει για την κυκλοφορία από τη 1 τα ξημερώματα και στους δρόμους της Σανγκάης το όριο ταχύτητας ήταν 40 χιλιόμετρα την ώρα.

#Shanghai after the typhoon: It wasn't as bad as „feared“, but left a lot of chaos. pic.twitter.com/2LPC0iaVCu — Laowai In Shanghai (@laowai_shanghai) September 16, 2024

Από χθες Κυριακή το βράδυ έχουν ακυρωθεί 570 δρομολόγια τρένων ενώ στα δύο κεντρικά αεροδρόμια της πόλης ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις.

Πάρκα και επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστά στις τέσσερις συνοικίες της Σανγκάης για τις οποίες οι αρχές έχουν εκδώσει κόκκινο συναγερμό, ενώ προβλήματα παρατηρήθηκαν και σε κάποια δρομολόγια του μετρό.

🚨🇨🇳 | TYPOON BEBINCA HITS SHANGHAI, CHINA



- Strongest typhoon to hit #Shanghai since 1949

- Gusts reach 30-43.5 m/s in eastern Shanghai

- Center of typhoon located in the city#Bebinca | #Typhoonbebcina | #China pic.twitter.com/aJnIwDYbtZ — Weather monitor (@Weathermonitors) September 16, 2024

Σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, ο τυφώνας Μπεμπίνκα αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους στις επαρχίες Τζιανγκσού, Ζετζιάνγκ και Ανούι. Ωστόσο η ισχύς του μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς, επεσήμανε η ίδια πηγή.

When a wedding meets a typhoon! Nothing can stop this celebration! 💍 #TyphoonBebinca #Shanghai pic.twitter.com/zKW0gjZwGX — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 16, 2024

Ο Μπεμπίνκα πέρασε τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή από το νησί Αμάμι της Ιαπωνίας συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 198 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Την Παρασκευή, όταν ο Μπεμπίνκα ήταν ακόμη τροπική καταιγίδα, έπληξε τις Φιλιππίνες και προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων από πτώσεις δέντρων.

Ένας άλλος τυφώνας, ο Γιάγκι, που έπληξε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τη νοτιοανατολική Ασία, προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 400 ανθρώπων, κυρίως στη Μιανμάρ και το Βιετνάμ, αλλά και στο Λάος και την Ταϊλάνδη.

