«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Παραμένουμε στη Χαλκιδική - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου στις 15.00, στη Χαλκιδική. Καταγράφει τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, πηγαίνει περιπολία με τους πυροσβέστες και επισκέπτεται μια ακαδημία παγκόσμιας απήχησης. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η τουριστική περίοδος στη Χαλκιδική κορυφώνεται, με χιλιάδες επισκέπτες να καταφθάνουν καθημερινά στις δημοφιλείς περιοχές. Ωστόσο, πίσω από την έντονη τουριστική κίνηση κρύβεται μια αντίφαση: ενώ καταγράφεται σημαντικός αριθμός ανέργων, οι επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης εξακολουθούν να αναζητούν προσωπικό, με εκατοντάδες θέσεις να παραμένουν κενές και τις επιχειρήσεις να αναζητούν εργαζόμενους.

Σε διαρκή ετοιμότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, βρίσκονται οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κασσάνδρας. Με τις σειρήνες να σημαίνουν συναγερμό και τα πληρώματα να κινητοποιούνται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι πυροσβέστες ενημερώνονται καθ’ οδόν για το περιστατικό και σπεύδουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν κάθε έκτακτη ανάγκη. Με συνεχείς περιπολίες, αδιάκοπη επιφυλακή και άμεση ανταπόκριση βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.

Το αστέρι του παγκόσμιου τένις, Ραφαέλ Ναδάλ, έχει τη δική του ακαδημία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, η οποία λειτουργεί σε πολυτελές τουριστικό συγκρότημα της περιοχής. Εκεί, οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν τα μυστικά του παγκόσμιου μύθου.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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