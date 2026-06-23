Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα (Τρίτη 23 Ιουνίου 2026) στη Θεσσαλονίκη, μια ευρεία αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στόχος των Αρχών είναι η εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας πραγματοποιούσαν εξειδικευμένες παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε οικίες.

Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν σε πολλές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, με σκοπό τη ρευματοκλοπή.

3 συλλήψεις - 105 κατηγορούμενοι

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε τρία βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ η συνολική δικογραφία περιλαμβάνει 105 άτομα που κατηγορούνται ως δράστες ρευματοκλοπών.

Πάνω από 9 εκατ. ευρώ η ζημία

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ζημία που έχει υποστεί ο ΔΕΔΔΗΕ από τη δραστηριότητα της σπείρας είναι τεράστια και ξεπερνά το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.