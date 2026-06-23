Στο σφυρί η σπάνια Ferrari του Έρικ Κλάπτον

Ferrari 275 GTB/4 του 1966 από τη συλλογή του θρυλικού Άγγλου κιθαρίστα, συνθέτη και τραγουδιστή της ροκ, Έρικ Κλάπτον, πωλείται σε δημοπρασία. Το πολυτελές αυτοκίνητο έχει σημαντική ιστορία που το διαφοροποιεί από τα τυπικά μοντέλα παραγωγής. Το όχημα αρχικά στάλθηκε στην Κένυα για αγωνιστική χρήση, καταγράφοντας ιστορία στην Ανατολική Αφρική πολύ πριν εισέλθει στην ιδιωτική συλλογή του είδωλου της ροκ Έρικ Κλάπτον το 2003.

Η Ferrari είναι ένα από τα μόλις 31 αυτοκίνητα με τιμόνι δεξιά που κατασκευάστηκαν ποτέ. Η μακροχρόνια σχέση του Κλάπτον του με τη Ferrari ενισχύει την πολιτιστική της σφραγίδα, εδραιώνοντας το όχημα ως μια μοναδική διασταύρωση της κλασικής ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μυθολογίας του ροκ εν ρολ.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών που είχε το αυτοκίνητο ο Κλάπτον έκανε πλήρη επισκευή. Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με κινητήρα V-12 3,3 λίτρων απόδοσης 300 ίππων.

Η ιστορία της Ferrari ξεκίνησε στο Λονδίνο, όταν παραγγέλθηκε στις 4 Ιουλίου 1966 από τον επιχειρηματία Ρόμπιν Χούρι. Σύμφωνα με έρευνα της ομάδας ειδικών σε κλασικά αυτοκίνητα της Fiskens, η οποία αυτή τη στιγμή έχει το όχημα προς πώληση, ο Χούρι είχε επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κένυα. Φαίνεται ότι είχε εξηγήσει στον διανομέα της Ferrari στο Ηνωμένο Βασίλειο, Maranello Concessionaires, ότι, μετά την παραλαβή του αυτοκινήτου, θα το κρατούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο για έξι μήνες πριν το στείλει στην Κένυα.

Ενώ αυτό το σχέδιο είχε συμφωνηθεί από τη Maranello Concessionaires, κανείς δεν είχε ενημερώσει το εργοστάσιο, το οποίο έστειλε το αυτοκίνητο απευθείας στο λιμάνι της Μομπάσα στην Κένυα. Αν και λέγεται ότι ο Χούρι ήταν έξαλλος με το λάθος, αποφάσισε να κρατήσει το αυτοκίνητο στην Αφρική και να το αξιοποιήσει σε ερασιτεχνικούς αγώνες που διοργάνωσε η East African Motor Sports Club. Αλλά το 1968, ο Χούρι πούλησε την ασημένια 275 GTB/4 στον συνεργάτη του, Μπράιαν Λις.

Αφού απέκτησε το αυτοκίνητο, ο Λις φέρεται να στοιχημάτισε με τον πιλότο ενός δικινητήριου Douglas DC-3 ότι η Ferrari του με κινητήρα V-12 θα μπορούσε να φτάσει από το Ναϊρόμπι στη Μομπάσα - μια διαδρομή 480 χιλιομέτρων σε ελάχιστα ασφαλτοστρωμένους δρόμους - πιο γρήγορα από ελικοφόρο. Η Ferrari κέρδισε, καλύπτοντας την απόσταση με μέση ταχύτητα άνω των 130 χιλιομέτρων την ώρα.

Τελικά, το αυτοκίνητο πουλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1970 και πουλήθηκε την επόμενη χρονιά στον διάσημο εικονογράφο αυτοκινήτων Τζέιμς Άλινγκτον, ο οποίος το κράτησε για πάνω από τρεις δεκαετίες. Ο Κλάπτον πρόσθεσε τη Ferrari στη συλλογή του το 2002 και την πούλησε το 2005.

Πηγή: skai.gr

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