Πέθανε ο Τίτο Τζάκσον, τραγουδιστής και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον

Ο Τίτο συμμετείχε στο εμβληματικό συγκρότημα Jacksons5, μαζί με τους αδελφούς Τζάκι, Τζερμέιν, Μάρλον και Μάικλ, ο οποίος πέθανε το 2009

Τίτο Τζάκσον (Tito Jackson)

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 70 ετών ο Τίτο Τζάκσον (Tito Jackson), τραγουδιστής και αδελφός του θρυλικού Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson).

Ο Steve Manning, μακροχρόνιος οικογενειακός φίλος πρώην διευθυντής της οικογένειας Jackson, δήλωσε στο ET ότι ο Τίτο υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ οδηγούσε από το Νέο Μεξικό στην Οκλαχόμα.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. 

Ο Τίτο συμμετείχε στο εμβληματικό συγκρότημα Jackson 5, μαζί με τους αδελφούς Τζάκι, Τζερμέιν, Μάρλον και Μάικλ, ο οποίος πέθανε το 2009.

Jackson 5

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μάικλ Τζάκσον
