Πέθανε σήμερα σε ηλικία 70 ετών ο Τίτο Τζάκσον (Tito Jackson), τραγουδιστής και αδελφός του θρυλικού Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson).

Ο Steve Manning, μακροχρόνιος οικογενειακός φίλος πρώην διευθυντής της οικογένειας Jackson, δήλωσε στο ET ότι ο Τίτο υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ οδηγούσε από το Νέο Μεξικό στην Οκλαχόμα.

BREAKING: Tito Jackson has died at the age of 70.



Steve Manning, a longtime Jackson family friend and former Jackson family manager, tells ET that Tito passed away today. While an official cause of death has not yet been determined, Manning believes that Tito suffered a heart… pic.twitter.com/coZCZm3T9i — Entertainment Tonight (@etnow) September 16, 2024

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο Τίτο συμμετείχε στο εμβληματικό συγκρότημα Jackson 5, μαζί με τους αδελφούς Τζάκι, Τζερμέιν, Μάρλον και Μάικλ, ο οποίος πέθανε το 2009.

