Κορυφαίοι καλλιτέχνες αποχαιρετούν τον θρυλικό μουσικό παραγωγό Κλάιβ Ντέιβις

Η είδηση του θανάτου του Κλάιβ Ντέιβις, ενός από τα κορυφαία στελέχη στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης με πλήθος δημιουργών και ερμηνευτών να σπεύδουν να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις.

Όπως αναφέρει το Variety, στη διάρκεια της μακράς και επιτυχημένης πορείας του, ο Ντέιβις ανέδειξε εμβληματικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Τζάνις Τζόπλιν, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Αλίσια Κις, ο Μπάρι Μανίλοου, η Αρίθα Φράνκλιν και οι Simon & Garfunkel.

Μπρους Σπρίνγκστιν: «Όλοι εμείς εδώ στην E Street θρηνούμε την απώλεια του σπουδαίου ανθρώπου της δισκογραφίας και αγαπημένου φίλου μας, Κλάιβ Ντέιβις. Στα 22 άλλαξε τη ζωή μου όταν υπέγραψε μαζί μου το πρώτο μου συμβόλαιο στην Columbia Records. Με αντιμετώπιζε με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια καλοσύνη όταν ήμουν ένας άγνωστος 22χρονος, όπως και αργότερα, μετά από όλη μου την επιτυχία. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όλες μας οι προσευχές και η αγάπη μας είναι μαζί του», έγραψε σε άναρτησή του στο Instagram.

Κάρλος Σαντάνα: «Ο Κλάιβ Ντέιβις ήταν ένας οραματιστής...πίστεψε στους Santana από την αρχή και χρόνια αργότερα πίστεψε ξανά σε εμάς. Αυτού του είδους η πίστη είναι μια πανέμορφη ευλογία και θα είμαι για πάντα ευγνώμων.

Ο Κλάιβ κατανοούσε ότι η μουσική είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία. Η μουσική είναι μια θεραπευτική δύναμη. Ενώνει τους ανθρώπους πέρα από τον φόβο, πέρα από τον διαχωρισμό, πέρα από τα σύνορα. Αφιέρωσε τη ζωή του στο να στηρίζει τους καλλιτέχνες και να τους βοηθά να μοιράζονται τα χαρίσματά τους με τον κόσμο.

Αναγνώριζε το φως μέσα στους ανθρώπους. Χάρη στο όραμά του, αμέτρητοι μουσικοί κατάφεραν να αγγίξουν καρδιές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ευχαριστώ τον Κλάιβ για τη φιλία του, την εμπιστοσύνη του και την πίστη του στους Santana», έγραψε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο πολυβραβευμένος καλλιτέχνης.

Μπάρι Μανίλοου: «Η καρδιά μου είναι βαριά από την απώλεια του φίλου μου, Κλάιβ Ντέιβις. Για πενήντα χρόνια δουλέψαμε μαζί, δημιουργήσαμε μαζί, διαφωνήσαμε μαζί και γιορτάσαμε μαζί. Ναι, κάποιοι θα έλεγαν ότι ήταν απλώς δουλειά. Αλλά για τον Κλάιβ, δεν ήταν ποτέ. Ήταν οικογένεια. Και ήταν τιμή μου που υπήρξα μέλος της δικής του. Σε ευχαριστώ, Κλάιβ. Μακάρι να μπορούσαμε να τα ζήσουμε όλα από την αρχή», έγραψε στο Χ.

Πάτι Σμιθ: «Ένα ευχαριστώ στον Κλάιβ Ντέιβις που μεταμόρφωσε τη μουσική και σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, που πίστεψε σε μένα, καθοδήγησε τις προσπάθειές μου και μου χάρισε μισό αιώνα αγάπης και στήριξης», σημείωσε στην ανάρτησή της στο instagram.

Αλίσια Κις: «Στον Κλάιβ Ντέιβις, τον οραματιστή που μετέτρεπε τα όνειρα σε πραγματικότητα, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι του στη μουσική και στις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή της στο Ιnstagram την οποία συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο.

Μπίλι Τζόελ: «Πριν από πολλά χρόνια, ο Κλάιβ Ντέιβις με έπεισε να υπογράψω συμβόλαιο με την Columbia Records. Διέκρινε το ταλέντο των μεγάλων μουσικών και κατανοούσε τη δύναμη της σύγχρονης μουσικής. Θα του είμαι πάντοτε ευγνώμων επειδή αναγνώρισε τη θεμελιώδη σημασία της τραγουδοποιίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία της Columbia Records, συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του κύρους της μουσικής βιομηχανίας», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Ιnstagram.

Πηγή: skai.gr

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