Ο κάτοικος της Φλόριντα Pedro Casares έκανε τα πάντα για να γλιτώσει το σπίτι του από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Milton. Για το λόγο αυτό σκέφτηκε μια τρελή ιδέα, να το δέσει.

Η εικόνα με τους τεράστιους ιμάντες έγιναν viral. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Mirror, ο Casares κάρφωσε μεταλλικούς γάντζους στο έδαφος και χρησιμοποίησε μεγάλους πλαστικούς ιμάντες προσαρτημένους στους γάντζους του εδάφους.

Οι ειδικά σχεδιασμένοι ιμάντες και οι γάντζοι, οι οποίοι του κόστισαν 22.000 δολάρια, τοποθετήθηκαν γύρω από την οροφή του σπιτιού της οικογένειας.

Για να ενημερώσει τους θαυμαστές της σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού, η κόρη του Casares, η χρήστης του TikTok SimplyUniqueSmiles93, έδωσε στους θεατές μια πολυαναμενόμενη ξενάγηση στο ακίνητο.

«Ευτυχώς είμαστε καλά. Υπάρχουν πολλές πληγείσες περιοχές κοντά στο σπίτι μας», δήλωσε η η κόρη του Casares, «Το σπίτι είναι άθικτο. Ούτε ένα τούβλο ούτε ένα κεραμίδι δεν έχει σηκωθεί από τη στέγη. Όλα είναι καλά. Δεν πρόκειται να βγάλουμε τους ιμάντες μέχρι να τελειώσει ο τυφώνας!», είπε.

Πηγή: skai.gr

