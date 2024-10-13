Οι Λιθουανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, οιοποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία αλλά όχι σε ουσιαστική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, καθώς τα μεγαλύτερα κόμματα συμφωνούν στην ανάγκη υποστήριξης της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της άμυνας έναντι των ρωσικών απειλών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κεντροαριστερά θα διαδεχθεί το συντηρητικό κόμμα στην εξουσία, ενώ επισημαίνουν το ενδεχόμενο εισόδου στο κοινοβούλιο ενός νέου λαϊκιστικού κόμματος του οποίου ο αρχηγός διώκεται για αντισημιτικά σχόλια.

Η Λιθουανία – κράτος της Βαλτικής με 2,8 εκατ. κατοίκους – φοβάται ότι μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος της Ρωσίας, μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Τα μεγαλύτερα κόμματα αυτού του κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συμφωνούν στην ανάγκη υποστήριξης του Κιέβου και στη διατήρηση ή ακόμη και αύξηση των αμυντικών δαπανών, οι οποίες ανέρχονται σήμερα σε περίπου 3% του ΑΕΠ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (LSDP), το οποίο παρέμεινε στην εξουσία από το 2012 έως το 2016, θα αναδειχθεί πρώτο στις εκλογές με ποσοστό της τάξης του 20%.

Το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα Ένωση της Πατρίδας (TS-LKD) προβλέπεται να συγκεντρώσει περίπου το 15% των ψήφων. Συνολικά, έξι ή επτά κόμματα αναμένεται να εξασφαλίσουν την εκπροσώπησή τους στο κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, ο οποίος επανεξελέγη τον περασμένο Μάιο με την υποστήριξη των Σοσιαλδημοκρατών, συναντήθηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου με τους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων εξαιρουμένου του TS-LKD, με το οποίο είχε αρκετές συγκρούσεις τους προηγούμενους μήνες.

«Ο χρόνος των συντηρητικών έχει τελειώσει», διεμήνυσε η Βίλιγια Μπλινκεβιτσούτε, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και πρώην υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας.

Το LSDP έχει δεσμευτεί μεταξύ άλλων ότι θα μειώσει τους φόρους για οικογένειες με παιδιά, θα αυξήσει τις συντάξεις, θα μειώσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και θα αυξήσει τα κονδύλια για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Στα αξιοσημείωτα των εκλογών είναι το ενδεχόμενο εισόδου στη βουλή του νεοσύστατου λαϊκιστικού κόμματος Nemuno Aušra (NA) με επικεφαλής τον πρώην βουλευτή Ρεμίγκιγιους Γιεμαϊτάιτις. Πέρυσι, ο Γιεμαϊτάιτις παραιτήθηκε από βουλευτής λόγω των επικρίσεων που δέχθηκε για αντισημιτικά σχόλια. Διώκεται για υποκίνηση μίσους, κατηγορία που ο ίδιος αρνείται και επιμένει ότι απλώς επέκρινε την ισραηλινή κυβέρνηση για την πολιτική της στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα περισσότερα κόμματα έχουν δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα αποκλείσουν τον Γιεμαϊτάιτις από κάθε διαδικασία συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού.

«Πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε όχι μόνο μια γεωπολιτική απειλή, αλλά και μια εσωτερική πολιτική απειλή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής του συντηρητικού TS-LKD Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις.

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 90% των περίπου 208.000 εβραίων της Λιθουανίας βρήκε τον θάνατο και η ιστορική μνήμη του Ολοκαυτώματος σε αυτήν τη χώρα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων.

Ο πρώτος γύρος των εκλογών θα κρίνει περίπου τις μισές από τις 141 βουλευτικές έδρες, ενώ οι υπόλοιπες θα κατανεμηθούν βάσει των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου στις 27 Οκτωβρίου.

