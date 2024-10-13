Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το Σάββατο κοντά στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Τενεσί γύρω στις 5 μ.μ., καθώς το σχολείο του Νάσβιλ γιόρταζε την επιστροφή των φοιτητών.

Ενώ ο κόσμος είχε αρχίσει να αραιώνει ξαφνικά ξέσπασαν οι πυροβολισμοί μεταξύ δύο ομάδων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νάσβιλ.

A shooting took place near Tennessee State University as their homecoming football game began. https://t.co/8TjbFuTBPd pic.twitter.com/gr0YqeYWYh — FoxNashville (@FOXNashville) October 13, 2024

Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες είναι ανήλικοι χωρίς να φέρουν ωστόσο σοβαρά τραύματα, είπε η αστυνομία του Νάσβιλ στο X.

Ο πυροβολισμός σημειώθηκε κατά μήκος ενός δρόμου όπου έλαβε χώρα η παρέλαση επιστροφής του TSU το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής του Νάσβιλ σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι πυροσβέστες που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για να κάνουν προσέγγιση της κοινότητας κατά τη διάρκεια της πρωινής παρέλασης έσπευσαν στους τραυματίες μετά τα πυρά, δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της πόλης Kendra Loney.

Οι πυροσβέστες που βρίσκονταν στη σκηνή των πυροβολισμών «είπαν ότι ακουγόταν απλώς σαν πυροτεχνήματα... μέχρι που συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν», είπε ο Λόνεϊ.

«Το προσωπικό μας μου διηγήθηκε κάποιες στιγμές που έσκισαν τις ζώνες τους και έκαναν πράγματα όπως τη χρήση τους ως τουρνικέ επειδή δεν είχαν μαζί τους τις ιατρικές τσάντες τους», είπε ο Λόνεϊ.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν 24 ετών, είπε η αστυνομία στο X. Το όνομά του, τα ονόματα των τραυματιών και πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο δε δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Πηγή: skai.gr

