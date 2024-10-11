Εκατομμύρια κάτοικοι στη Φλόριντα παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, περισσότερες από 24 ώρες αφότου ο κυκλώνας Μίλτον σάρωσε την πολιτεία, προκαλώντας ανεμοστρόβιλους και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Συνεργεία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προσπαθούν να επιδιορθώσουν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και κινητής τηλεφωνίας, την ώρα που υπάλληλοι σε κυβερνητικές υπηρεσίες και κάτοικοι, με αλυσοπρίονα στα χέρια, επιχειρούν να απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα και να καθαρίσουν τις πλημμυρισμένες συνοικίες σε πόλεις που έπληξαν οι καταρρακτώδεις βροχές του Μίλτον.

Αν και ο Μίλτον δεν προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες για τις οποίες εκφράζονταν φόβοι στη Φλόριντα, μία από τις πολιτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ που επλήγησαν από τον κυκλώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες, οι επιχειρήσεις καθαρισμού ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες ή μήνες.

«Συνειδητοποιείς τι μπορεί να κάνει η Μητέρα Φύση», δήλωσε ο Τσέις Πιρς, ένας 25χρονος ηλεκτρολόγος, ο οποίος, μαζί με τη σύντροφό του, είδε ιδίοις όμασι μετασχηματιστές να ανατινάσσονται, σπίθες να ξεπηδούν και μια κολώνα ηλεκτροδότησης να πέφτει στην αυλή του σπιτιού του στο Σεντ Πέτερσμπουργκ.

Ο Μίλτον, ο πέμπτος κατά σειρά σφοδρότερος κυκλώνας του Ατλαντικού που έχει καταγραφεί ποτέ, θα μπορούσε να στοιχίσει στις ασφαλιστικές εταιρείες μεταξύ 30 και 60 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σήμερα ο Μάρκος Αλβάρεζ, αναλυτής της Morningstar DBRS.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε κυβερνητική στήριξη, την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να υπολογίσουν το πλήρες εύρος των ζημιών.

Όμως, ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις της Δημοκρατικής αντιπάλου του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα των Reuters/Ipsos, καταφέρθηκε εναντίον της Χάρις και του προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη διαχείριση των επιχειρήσεων αποκατάστασης.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση… δεν έχει κάνει αυτό που υποτίθεται ότι θα έκανε, συγκεκριμένα επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη Βόρεια Καρολίνα», δήλωσε χθες. Η Βόρεια Καρολίνα επλήγη σφόδρα από τον κυκλώνα Ελίν και η μάχη μεταξύ Τραμπ-Χάρις είναι αμφίρροπη εκεί.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, που κατηγορεί τον Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα ότι διασπείρει ψέματα σχετικά με τις επιχειρήσεις της κυβέρνησης, κατέκρινε την πολιτικοποίηση του θέματος κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης χθες.

«Δυστυχώς, το είδαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά τον κυκλώνα Ελίν και τώρα, μετά τον Μίλτον, οι άνθρωποι να παίζουν πολιτικά παιχνίδια», δήλωσε, χωρίς να κατονομάζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πολιτικοί και από τα δύο στρατόπεδα γνωρίζουν καλά πώς τα ποσοστά του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ Ου. Μπους κατέγραψαν πτώση αφότου ο κυκλώνας Κατρίνα κατέστρεψε τη Νέα Ορλεάνη το 2005.

Φονικοί Ανεμοστρόβιλοι

Οι κάτοικοι στη Φλόριντα λένε πως άντεξαν μια διπλή καταστροφή.

Αν και η έλευση του Μίλτον στις δυτικές ακτές της πολιτείας καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης, χάος επικράτησε σε απόσταση περισσότερων από 160 χιλιομέτρων μακριά, κατά μήκος των ανατολικών ακτών της πολιτείας.

Τουλάχιστον 16 θάνατοι, εξαιτίας του κυκλώνα, έχουν ήδη καταγραφεί, μετέδωσε το CBS επικαλούμενο τις αστυνομικές αρχές της Φλόριντας.

Στην κομητεία Σεντ Λούσι, ένα κύμα ανεμοστρόβιλων προκάλεσε θανάτους, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 2 στις κοινότητες Σπάνις Λέικς, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Μεταξύ του Σιέστα Κι και του Φορτ Μάγερς Μπιτς, το ύψος του νερού ανήλθε μεταξύ 1,5 και 3 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανήρτησε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

Ο αριθμός των καταναλωτών στη Φλόριντα που εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μειώθηκε σε περίπου 2,44 εκατομμύρια σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, ένας αριθμός μικρότερος από το υψηλό των περισσότερων από 3,4 εκατομμύρια αμέσως μετά το χτύπημα του Μίλτον.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις προειδοποίησε χθες ότι αν και η πολιτεία απέφυγε το «χειρότερο σενάριο», οι ζημιές παραμένουν σημαντικές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.