Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ έχει περιορίσει τους πιθανούς στόχους για την απάντησή του στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν και αναμένεται να στοχεύσει σε αυτό που οι ίδιοι περιγράφουν ως ιρανική στρατιωτική και ενεργειακή υποδομή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο NBC ανέφεραν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Ισραήλ θα στοχεύσει πυρηνικές εγκαταστάσεις ή θα προβεί σε δολοφονίες. Τόνισαν ωστόσο, ότι δεν έχουν λάβει τελική απόφαση για το πώς και πότε θα ενεργήσουν.

Το Ιράν αλλά και ολόκληρη η περιοχή αναμένει με νευρικότητα τα ισραηλινά αντίποινα μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Οι ΗΠΑ δε γνωρίζουν πότε θα έρθει η απάντηση του Ισραήλ, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή μόλις δοθεί η εντολή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι το Ισραήλ δεν έχει μοιραστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μαζί τους - και δεν είναι σαφές ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει ακόμη. Ωστόσο, αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η απάντηση θα μπορούσε να έρθει κατά τη διάρκεια των διακοπών του Γιομ Κιπούρ.

Το Ισραήλ έχει μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τα αντίποινα, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, αλλά έχουν αποκρύψει πολλές λεπτομέρειες διότι ανησυχούν για πιθανή διαρροή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνέχισαν να προτρέπουν την ισραηλινή κυβέρνηση να απαντήσει «αναλογικά», τηρώντας τους στρατιωτικούς στόχους και αποφεύγοντας εγκαταστάσεις πετρελαίου, φυσικού αερίου και πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Τετάρτη μετά από πολύ καιρό ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Μπάιντεν προέτρεψε έντονα τον Νετανιάχου να επικεντρωθεί στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και στον Λίβανο και του ζήτησε να βάλει τέλος στις μάχες.

Πηγή: skai.gr

