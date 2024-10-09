Ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί στον Κόλπο του Μεξικού, ο Milton πλήττει τη δυτική ακτή της Φλόριντα. Και μπορεί ο τυφώνας να υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3, από την κατηγορία 4, παραμένει ωστόσο "εξαιρετικά επικίνδυνος".

Drone κατέγραψε κύμα 28 ποδιών και ριπές ανέμου σχεδόν 76 μιλίων/ώρα κοντά στο κέντρο του τυφώνα Milton, σύμφωνα με το Ωκεανογραφικό και Μετεωρολογικό Εργαστήριο Ατλαντικού της NOAA. Το κύμα καταγράφηκε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων από το κέντρο της καταιγίδας, σύμφωνα με το εργαστήριο.

Inside Hurricane Milton, @saildrone reported wave height of 28.12 feet and wind gusts as strong as 75.95 mph while 40 nautical miles from the center of the storm. This research represents a collaborative endeavor to better understand the role of the ocean in hurricanes. pic.twitter.com/gmaUopPEWj — NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Lab (@NOAA_AOML) October 9, 2024

Πόλεις-φαντάσματα

Απόκοσμη σιωπή επικρατεί στις περιοχές του κόλπου της Τάμπα και στις παράκτιες κοινότητες στα νότια καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Milton, αφού χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους υπακούοντας στις δραματικές εκκλήσεις για εκκένωση.

Δείτε live εικόνα από τη Φλόριντα:

Οι κάτοικοι έχουν καταφύγει σε ξενοδοχεία και καταφύγια έξω από τις ζώνες εκκένωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι η εκκένωση ήταν θέμα «ζωής ή θανάτου».

Πότε θα φτάσει ο Milton στην ξηρά

Τάμπα

Διάρκεια καταιγίδας: Τετάρτη 4 μ.μ. - Πέμπτη 3 μ.μ τοπική ώρα

Μέγιστος άνεμος : 128,7- 170 χλμ. με ριπές έως 185 χλμ., Πέμπτη 12 π.μ. έως 6 π.μ. τοπική ώρα

Βροχόπτωση: 25,4 – 38 εκατοστά

Μέγιστη βροχόπτωση: Τετάρτη 2 μ.μ. - Πέμπτη 8 π.μ. τοπική ώρα

Καταιγίδα: 2,5 – 3,6 μέτρα πάνω από το έδαφος σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες, με κορύφωση Τετάρτη 10 μ.μ. - Πέμπτη 6 π.μ. (05:00 ώρα Ελλάδας)

Σαρασότα

Διάρκεια καταιγίδας: Τετάρτη 3 μ.μ. - Πέμπτη 3 μ.μ τοπική ώρα

Μέγιστος Άνεμος: 144,8 έως 177 χλμ. με ριπές έως 225 χλμ., Τετάρτη 10 μ.μ. έως 5 π.μ. τοπική ώρα

Βροχόπτωση: 15 – 20 εκατοστά

Μέγιστη βροχόπτωση: Τετάρτη 2 μ.μ – Πέμπτη 8 π.μ τοπική ώρα

Καταιγίδα: 3,5 – 4,5 μέτρα πάνω από το έδαφος σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες, με κορύφωση Τετάρτη 22:00 - Πέμπτη 6 π.μ. τοπική ώρα

Ορλάντο

Διάρκεια καταιγίδας: Τετάρτη 9 μ.μ. - Πέμπτη 6 μ.μ τοπική ώρα

Μέγιστος άνεμος : 112,65-144,84 χλμ. με ριπές έως 160, 93 χλμ. Πέμπτη 8 π.μ. - Πέμπτη 1 μ.μ. τοπική ώρα

Βροχόπτωση: 20,3 -38 εκατοστά

Μέγιστη βροχόπτωση: Τετάρτη 7 π.μ. - Πέμπτη 11 π.μ τοπική ώρα

Φορτ Μάγιερς

Διάρκεια καταιγίδας: Τετάρτη 4 μ.μ. - Πέμπτη 3 μ.μ τοπική ώρα

Μέγιστος Άνεμος: 40-56,32 χλμ. με ριπές έως 88,51 χλμ., Τετάρτη 11 μ.μ. - Πέμπτη 7 π.μ. τοπική ΄ώρα

Βροχόπτωση: 5-20 εκατοστά

Μέγιστη βροχόπτωση: Τετάρτη 10 π.μ. - Πέμπτη 2 π.μ τοπική ώρα

Καταιγίδα: 2,4-3,6 μέτρα πάνω από το έδαφος σε περιοχές επιρρεπείς στις πλημμύρες, με κορύφωση Πέμπτη 12 π.μ. - Πέμπτη 6 π.μ. τοπική ώρα

Σημείωση: Η Ελλάδα βρίσκεται 7 ώρες μπροστά σε σχέση με τη Φλόριντα.

Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει για καταρρακτώδεις βροχές, ξαφνικές πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές καταιγίδες - που θα σημειωθούν όταν το νερό βγει προς την ενδοχώρα από την ακτή.

Τι είναι το κύμα καταιγίδας

Ένα κύμα καταιγίδας είναι μια αφύσικη άνοδος της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από μια καταιγίδα.

Τροπικοί κυκλώνες όπως οι τυφώνες δεν φέρνουν μόνο ισχυρούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις. Συχνά είναι το κύμα καταιγίδας που προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά μέσω εκτεταμένων παράκτιων πλημμυρών.

Τροπικοί κυκλώνες σχηματίζονται στη θάλασσα που τροφοδοτούνται από ζεστό νερό. Ισχυροί άνεμοι αναπτύσσονται καθώς ο αέρας αρχίζει να κυκλοφορεί. Το νερό σπρώχνεται προς την κατεύθυνση που πνέουν οι άνεμοι, με αποτέλεσμα να ανέβουν τα επίπεδα του νερού.

Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αισθητό σε βαθιά θάλασσα, αλλά καθώς ο πυθμένας του ωκεανού γίνεται πιο ρηχός κοντά στη στεριά, το τείχος του νερού που δημιουργείται πρέπει να ανυψωθεί και να οδηγηθεί στην ξηρά από ισχυρούς ανέμους.

Οι καταιγίδες είναι χειρότερες κατά την παλίρροια, ενώ και άλλοι παράγοντες συμβάλλουν επίσης στη στάθμη του νερού, όπως η κατεύθυνση προσέγγισης, το μέγεθος και η ταχύτητα της καταιγίδας, η κεντρική πίεση και η τοπογραφία της ακτογραμμής.



