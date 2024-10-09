Γαλλία: Δικάζεται μαθήτρια- Χτύπησε καθηγήτρια που της είπε να βγάλει τη μαντίλα

Μια μαθήτρια Λυκείου, που κατηγορείται ότι χαστούκισε τη Δευτέρα μία καθηγήτρια, η οποία της ζήτησε να βγάλει τη μαντίλα της, την οποία είχε φορέσει τη στιγμή που έβγαινε από το σχολείο στο Τουρκουάν, στη βόρεια Γαλλία, θα δικαστεί τον Δεκέμβριο.

Έχοντας τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο με την απαγόρευση να εμφανιστεί κοντά στο σχολείο, η 18χρονη δεν αρνήθηκε ότι χτύπησε την καθηγήτρια, κατά τη διάρκειας μιας ακροαματικής διαδικασίας σήμερα.

«Λυπάμαι για τα χτυπήματα που κατάφερα σε αυτήν την καθηγήτρια και ελπίζω όλα να πάνε καλά», δήλωσε το κορίτσι.

Διαψεύδει, εντούτοις, ότι διατύπωσε απειλές θανάτου, σύμφωνα με την πρόεδρο του δικαστηρίου, η οποία της έδωσε χρόνο για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Η μαθήτρια αναμένεται να δικαστεί για βιαιοπραγία και διατύπωση θανατικής απειλής σε βάρος ενός δημοσίου λειτουργού.

Ο δικηγόρος της Οσάμα Νταχμάν υπογράμμισε ότι η 18χρονη δεν έχει βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο και κατήγγειλε «μια διαδικασία που καθοδηγείται από την κοινή γνώμη».

«Ο εκπαιδευτικός κλάδος, όπως και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, πέφτουν θύματα βιαιοπραγιών όταν θέλουμε να γίνουν σεβαστοί ένας κανόνας, αρχές», δήλωσε, αντιθέτως, ο Ερίκ Κατλέν-Ντενού, ο δικηγόρος της καθηγήτριας, που δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία.

Βάσει των πρώτων στοιχείων της έρευνας, η καθήγητρια ζήτησε από τη μαθήτρια «να βγάλει τη θρησκευτική μαντίλα της, προτού εκείνη αρχίσει να τη βρίζει», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τότε η εκπαιδευτικός «αντιτάχθηκε στο ενδεχόμενο εκείνη να φύγει από το σχολείο προτού καταγράψει το ονοματεπώνυμό της» και κατόπιν η μαθήτρια τη «χαστούκισε, εκείνη ανταπέδωσε» και «ακολούθησαν πολλά χτυπήματα, απειλές και σπρωξιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η νέα υπουργός Παιδείας Αν Ζενετέ κατήγγειλε χθες μια ενέργεια που αψηφά την «κοσμική εκπαίδευση» και τάχθηκε υπέρ της επιβολής «πολύ αυστηρών πειθαρχικών κυρώσεων» σε βάρος της μαθήτριας.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων των συναδέλφων της καθηγήτριας εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους σε ένα δελτίο Τύπου, όμως κατήγγειλαν επίσης μια «ανεξέλεγκτη και μεροληπτική φρενίτιδα» εκ μέρους μερίδας ΜΜΕ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολιτικών.

Μαθητές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το σχολείο σήμερα το μεσημέρι, μεταξύ αυτών μία φίλη της 18χρονης, που έκανε λόγο για μια «αδικία», επισημαίνοντας πως είναι «σύνηθες» να φορά ένα κορίτσι εκ νέου τη μαντίλα του προτού βγει από το σχολείο.

Τα μαθήματα ανεστάλησαν χθες και σήμερα στο σχολείο.

Στη Γαλλία, ο νόμος απαγορεύει από το 2004 το να φέρει κανείς θρησκευτικά σύμβολα στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων της ισλαμικής μαντίλας, του κιπά ή μεγάλων σταυρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

