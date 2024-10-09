«Σε εξέλιξη επικίνδυνος ανεμοστρόβιλος στο έδαφος αναζητείστε καταφύγιο». Έκτακτο μήνυμα, μια δραματική έκκληση, εξέδωσε προς τους κατοίκους του Μαϊάμι στη Φλόριντα η τοπική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δημοσιεύοντας συγκλονιστικά πλάνα του τυφώνα Milton από την κομητεία Χέντρι.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας Χέντρι κήρυξαν Τοπική Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (LSE) σε ισχύ ήδη από τις 5:00 μ.μ (τοπική ώρα) την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, για τις πιθανές επιπτώσεις του τυφώνα Milton.



Οι αξιωματούχοι της κομητείας προέτρεψαν τους κατοίκους να προετοιμαστούν για την πιθανότητα τροπικών καταιγίδων από την Τετάρτη το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη. Εκατοντάδες χιλιάδες εκκενώνουν την πολιτεία της Φλόριντα, η οποία αναμένει τον πρωτοφανούς αγριότητας -τον χειρότερο των τελευταίων 100 ετών- τυφώνα: οι Αρχές περιμένουν ότι όταν θα φτάσει στην κορύφωσή του, οι άνεμοι θα κινούνται μεταξύ των 280, ενδεχομένως και ως των 350 χλμ/ώρα, το νερό θα ξεπερνά σε ύψος τα 3 μέτρα.

Το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου άφησε πίσω του σημαντικές καταστροφές στο Fort Myers, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί:

Η ισχυρή καταιγίδα, η οποία χθες εξελίχθηκε στον επικίνδυνο τυφώνα αναμένεται να εμφανιστεί αργά απόψε στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Λίγο πριν τις 4 (ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές αρχές υποβίβασαν την ισχύ του τυφώνα σε κατηγορία 4, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το φαινόμενο παραμένει ακρα'ια επικίνδυνο και ότι ισχύουν οι εκκλήσεις προς τους κατοίκους, προκειμένου να λάβουν μέτρα και να μετακινηθούν.

Το NBC News προβλέπει ότι ο τυφώνας θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μεταξύ 2 π.μ. (9 π.μ. ώρα Αθήνας) και 6 π.μ.(1 μ.μ. ώρα Αθήνας) αύριο, κοντά στη Σαρασότα.

Πηγή: skai.gr

