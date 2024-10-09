Σε μήνυμά του την Τετάρτη ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι ο τυφώνας Milton διαμορφώνεται σε μια ιστορική καταιγίδα, ενώ προέτρεψε τους κατοίκους στη Φλόριντα να λάβουν υπόψη τις εντολές εκκένωσης.

«Φαίνεται σαν να είναι η καταιγίδα του αιώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Προέτρεψε όσους κατοίκους βρίσκονται στον δρόμο της καταιγίδας «να ακολουθήσουν όλες τις οδηγίες ασφαλείας καθώς οδεύουμε στις επόμενες 24 ώρες».

«Είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής ή θανάτου» επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Προειδοποίησε τις εταιρείες να μην κερδοσκοπούν κατά την επέλαση του τυφώνα Milton στη Φλόριντα. Δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ασκήσει πιέσεις στις εταιρείες να διατηρούν σταθερές τις τιμές, στη σκιά της απειλής του τυφώνα, ώστε οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε βενζίνη, δυνατότητα μετακινήσεων και άλλα απαραίτητα αγαθά χωρίς να πληρώνουν υπερβολικά.

«Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να πιέζει τις εταιρείες ώστε οι τιμές να παραμείνουν σταθερές κατά τη διάρκεια (του περάσματος) του τυφώνα Milton» δεσμεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Η παραπληροφόρηση και τα κραυγαλέα ψέματα για τον τυφώνα, περιλαμβανομένου του Τραμπ και άλλων, είναι επιπόλαια και ανεύθυνα πρόσθεσε δε ο Τζο Μπάιντεν.

Να προσέχουν για απάτες και αυξήσεις τιμών κάλεσε τους πολίτες η αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις.



H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) θα βρίσκεται στη Φλόριντα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταιγίδας.



Η ισχυρή καταιγίδα, η οποία χθες εξελίχθηκε στον επικίνδυνο τυφώνα Μίλτον (κατηγορίας 5), αναμένεται να εμφανιστεί αργά απόψε στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ. Λίγο πριν τις 4 (ώρα Ελλάδας), οι αμερικανικές αρχές υποβίβασαν την ισχύ του τυφώνα σε κατηγορία 4, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το φαινόμενο παραμένει ακραία επικίνδυνο και ότι ισχύουν οι εκκλήσεις προς τους κατοίκους, προκειμένου να λάβουν μέτρα και να μετακινηθούν.

