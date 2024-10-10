Ενώ ο τυφώνας Μίλτον σαρώνει από τα ξημερώματα τη Φλόριντα, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους και ήδη υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ένα σπίτι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα από την καταστροφική μανία της φύσης – η έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, Mar-a-Lago.

Ο λόγος; Η επίσημη κατοικία του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς είναι χτισμένη πάνω σε κοραλλιογενή ύφαλο και το σπίτι στερεώνεται πάνω σε αυτόν με χαλύβδινες άγκυρες.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί να είναι ανθεκτικό στις καταιγίδες — είναι κατασκευασμένο με οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει τοίχους πάχους 1 μέτρου, σύμφωνα με την Palm Beach Post και τη New York Post.

Επίσης, το Mar-a-Lago βρίσκεται στην ανατολική ακτή της πολιτείας Sunshine, ουσιαστικά απέναντι από το σημείο όπου «χτύπησε» ο τυφώνας Μίλτον. Ακόμα όμως και αν βρισκόταν στο μονοπάτι της καταιγίδας, πάλι δεν θα κινδύνευε σοβαρά.

Η έπαυλη έχει παραμείνει όρθια, «επιβιώνοντας» από κάθε τυφώνα που έχει χτυπήσει στις ακτές της Νότιας Φλόριντα από το 1928.

Μάλιστα, ο επί χρόνια μπάτλερ του Τραμπ, Τόνι Σενεκάλ, είχε δηλώσει το 2005 ότι «δεν υπάρχει άλλο σημείο (από το Mar-a-Lago) που θα προτιμούσε να βρίσκεται κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού γεγονότος».

Η έπαυλη έχει πάθει σχετικά μικρές ζημιές από τυφώνες τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας σκισμένης στέγης από τον τυφώνα Ίρμα τον Σεπτέμβριο του 2017.

