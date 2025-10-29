Ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε την καταστροφή δύο στρατοπέδων που ανήκαν σε οργανώσεις Tancol στη νότια περιοχή του Αμαζονίου, σύμφωνα με ανάρτηση του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες στο Telegram.

Οι αρχές χρησιμοποιούν το ακρωνύμιο Tancol για να περιγράψουν Κολομβιανούς ένοπλους ναρκοτρομοκράτες, ενώ στα συγκεκριμένα στρατόπεδα κατασχέθηκαν στρατιωτικός εξοπλισμός, πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ραδιόφωνα και φυλλάδια του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) της Κολομβίας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «Η Βενεζουέλα είναι μια περιοχή ειρήνης, δικαίου και δικαιοσύνης όπου αγωνιζόμαστε καθημερινά κατά των οργανώσεων διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών που προσπαθούν να χρησιμοποιούν την εθνική επικράτεια ως πλατφόρμα για τους αρπακτικούς σκοπούς τους».

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, έχοντας πραγματοποιήσει 14 επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα 58 νεκρούς σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι έδωσε άδεια για μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και έκανε λόγο για χερσαία πλήγματα κατά στόχων ναρκοτρομοκρατών.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο για συμμετοχή σε καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλουν αλλαγή καθεστώτος» και να ελέγξουν το πετρέλαιο της χώρας.

Μετά από αντίστοιχες επιχειρήσεις στις αρχές του μήνα, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, επανέλαβε ότι η χώρα δεν διαθέτει παράνομες καλλιέργειες και τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις καταπολεμούν τη διακίνηση κοκαΐνης μέσω της Βενεζουέλας.

Οι επιχειρήσεις αυτές προβάλλονται εκτενώς από τα μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.