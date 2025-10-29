Δημοκρατικοί της Γερουσίας καλούν τον Τραμπ να μην χαλαρώσει τους περιορισμούς εθνικής ασφάλειας έναντι της Κίνας

Μια ομάδα γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος με επικεφαλής τον Τσακ Σούμερ προέτρεψε την Τετάρτη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην άρει τους περιορισμούς εθνικής ασφάλειας που επιβάλλονται στην Κίνα με σκοπό την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

«Οι έλεγχοι των εξαγωγών της Αμερικής, οι διασφαλίσεις των επενδύσεων και οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας στον τομέα της ασφάλειας δεν πρέπει να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψαν οι γερουσιαστές, καλώντας επίσης τον Τραμπ να μην περιορίσει τις προσπάθειες του Προγράμματος Ασφάλειας Εξωτερικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές εταιρείες δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευαίσθητων τεχνολογιών σε χώρες όπως η Κίνα.

Πηγή: skai.gr

