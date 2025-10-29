Απαντήσεις ζητούν οι οικογένειες δύο πολιτών του Τρινιντάντ, που εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος υπόπτο για μεταφορά ναρκωτικών στις 14 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση της χώρας αποφεύγει προς το παρόν να επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατό τους.

Οι συγγενείς του Τσαντ Τζόζεφ, 26 ετών, και του Ρίσι Σαμάρου, 41 ετών, δήλωσαν ότι είχαν επικοινωνήσει με τους δύο άνδρες πριν επιβιβαστούν στο σκάφος που επλήγη. Παράλληλα, πραγματοποίησαν ήδη την κηδεία τους την περασμένη εβδομάδα.

Οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει, εάν οι δύο άνδρες συγκαταλέγονται στους έξι νεκρούς του αμερικανικού πλήγματος. Η αστυνομία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, διερευνά την υπόθεση.

Η Σαλικάρ Κορασίνγκ, αδελφή του Ρίσι Σαμάρου, τόνισε πως «δεν είχαμε καμία επαφή με τις αρχές. Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μας. Εάν ο υπουργός λέει ότι οι δύο άνδρες αγνοούνται, τότε θα έπρεπε να τους ψάχνει».

Η μητέρα του Ρίσι Σαμάρου, Ζορίνα Σαμάρου, ανέφερε ότι υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, ωστόσο της γνωστοποιήθηκε πως η υπόθεση δεν μπορεί να εξεταστεί, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Τρινιντάντ, Σον Σόμπερς, δήλωσε πως οι δύο άνδρες «μπορεί να είναι αγνοούμενοι» και ότι η κυβέρνηση «δεν γνωρίζει εάν βρίσκονταν στα πλοιάρια που καταστράφηκαν». Πρόσθεσε ότι «λόγω έλλειψης αποδείξεων, το καλύτερο θα ήταν να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν την εξαφάνισή τους».

Η Λινέτ Μπέρνελι, θεία του Τσαντ Τζόζεφ, δήλωσε πως η οικογένεια τον θεωρεί νεκρό, διατηρώντας ωστόσο ελπίδες: «Δεν βρέθηκε κανένα πτώμα στην παραλία και, αν ο υπουργός λέει τέτοια πράγματα, τότε γιατί βομβάρδισαν το σκάφος; Αν έχει πληροφορίες, γιατί δεν μας ενημερώνει;» αναρωτήθηκε.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα 14 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με συνολικό απολογισμό 58 νεκρούς.

Η πρωθυπουργός του Τρινιντάντ, Κάμλα Περσάντ-Μπισεσάρ, γνωστή για τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει εντείνει τις επικριτικές δηλώσεις κατά της Βενεζουέλας και επέτρεψε τον ελλιμενισμό αμερικανικού πολεμικού πλοίου στη χώρα για στρατιωτικές ασκήσεις. Παρατηρητές εκτιμούν ότι οι αρχές του Τρινιντάντ αποφεύγουν να αναγνωρίσουν επισήμως τον θάνατο των δύο πολιτών, ώστε να μην υποχρεωθούν να τοποθετηθούν επί των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται.

Πηγή: skai.gr

