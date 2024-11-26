Ινδία: H Google Maps στο στόχαστρο έρευνας μετά τον θάνατο 3 ανθρώπων

Μια έρευνα ξεκίνησε στην Ινδία σε βάρος της Google Maps, της υπηρεσίας χαρτογράφησης του αμερικανικού κολοσσού της τεχνολογίας, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων που επέβαιναν σε ένα όχημα, το οποίο έπεσε από μια γέφυρα, της οποίας ένα μέρος του καταστρώματος έλειπε, μετέδωσαν σήμερα ινδικά ΜΜΕ.

Οι τρεις άνδρες πήγαιναν σε έναν γάμο στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές (βόρεια) το πρωί της Κυριακής, όταν το όχημά τους έκανε βουτιά από τη γέφυρα, ένα τμήμα της οποίας είχε παρασυρθεί από τις πλημμύρες πριν από κάποιους μήνες και ενώ στο σημείο βρίσκονταν σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης.

Η αστυνομία σκοπεύει να προσφύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας το σύστημα πλοήγησης της Google, όπως και εκπροσώπους του υπουργείου Δημοσίων Έργων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Ο οδηγός ακολουθούσε τη διαδρομή που του είχε υποδείξει το Google Maps, όταν επέλεξε αυτόν τον δρόμο, έγραψε σήμερα η εφημερίδα Hindustan Times, επικαλούμενη στελέχη της αστυνομίας.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες. Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρχές και προσφέρουμε τη στήριξή μας στην έρευνα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της Google, τον οποίο επικαλέστηκε η εφημερίδα.

Ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας επιβεβαίωσε πως ένα τμήμα της γέφυρας είχε υποστεί ζημιές πριν από μερικούς μήνες κατά τη διάρκεια των πλημμυρών.

Το δυστύχημα συνέβη έναν χρόνο μετά τον θάνατο δύο γιατρών στο κρατίδιο Κεράλα, στο νότιο τμήμα της χώρας, το αυτοκίνητο των οποίων έπεσε στον ποταμό Περιγιάρ, αφότου οι δυο γιατροί ακολούθησαν τις οδηγίες που τους είχε δώσει το σύστημα πλοήγησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

