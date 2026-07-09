Πυρκαγιά σε μια αποθήκη στο Ζλιν, στην Τσεχία, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην εμβληματικής υποδηματοποιίας Bata, κατέστρεψε σήμερα 70.000 ζευγάρια παπούτσια, ανακοίνωσε η εταιρία Vasky που τα κατασκεύασε, υπολογίζοντας τις απώλειές της σε επτά εκατομμύρια δολάρια (6,1 εκατομμύρια ευρώ).

Δεν τραυματίστηκε κανείς, διευκρίνισαν οι πυροσβέστες, προσθέτοντας ότι η φωτιά παρέμενε εκτός ελέγχου σήμερα το απόγευμα και ότι το κτίριο συνέχιζε να καταρρέει.

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα και αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη δοκιμασία στην ιστορία της Vasky. Μας πονάει», αντέδρασε σε ανάρτησή του στο Facebook ο ιδρυτής της Vasky, ο Βάτσλαβ Στάνεκ.

Υπολόγισε ότι η αξία των υποδημάτων και των ρούχων που καταστράφηκαν σε αυτό το εργοστάσιο ανέρχεται περίπου σε επτά εκατομμύρια δολάρια.

Video shows part of a historic Bata factory building collapsing as firefighters battled a massive fire in Zlín, Czech Republic.



The building, now used as a shoe storage facility, contained around 70,000 pairs of shoes. Authorities say no casualties or injuries have been… — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 9, 2026

Zasahuje 290 hasičů, 75 ks techniky, dva vrtulníky.

Zlín. pic.twitter.com/EomQL3ARzi — venkovankaJanka (@j_fajk) July 9, 2026

Ο Στάνεκ ίδρυσε την υποδηματοποιία Vasky το 2016 προκειμένου να συνεχίζει την παράδοση του υποδήματος στο Ζλιν, στην ανατολική Τσεχία, που άρχισε ο Τόμας Μπάτα, ο οποίος είχε ιδρύσει εκεί τη δική του βιοτεχνία υποδημάτων το 1894.

Μετά τον θάνατό του το 1932, την επιχείρηση ανέλαβε ο ετεροθαλής αδελφός του, o Γιαν Αντονίν Μπάτα. Διέφυγε από την Τσεχοσλοβακία την οποία είχαν καταλάβει οι ναζί το 1939, στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βραζιλία όπου η επιχείρησή του άνθισε και μετατράπηκε σε παγκόσμια αυτοκρατορία.

Το εργοστάσιο Bata στο Ζλιν κρατικοποιήθηκε και μετονομάστηκε Svit αφότου οι κομμουνιστές πήραν την εξουσία και εγκαθίδρυσαν μια σοσιαλιστική οικονομία στην Τσεχοσλοβακία το 1948. Το εργοστάσιο έκλεισε μετά την επανάσταση του 1989, που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς τέσσερα χρόνια προτού η Τσεχοσλοβακία χωριστεί ειρηνικά σε Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβακία.

Οι χώροι στη συνέχεια ανακαινίστηκαν για να στεγάσουν γραφεία της περιφερειακής κυβέρνησης ή ένα μουσείο.

Ο Στάνεκ δήλωσε ότι η Vasky, που παράγει παπούτσια επίσης στη γειτονική Σλοβακία, θα συνεχίσει να τα κατασκευάζει παρά τη ζημία.

«Χάσαμε αυτά που είχαμε φτιάξει, όχι τον λόγο που το κάνουμε. Έχουμε πάντα τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία και τη βούληση να ξεκινήσουμε από την αρχή», πρόσθεσε ο Στάνεκ.

Πηγή: skai.gr

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