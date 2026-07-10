Ιστορική συνάντηση στο Παλάτι: Ο Κάρολος συνάντησε μετά από χρόνια Χάρι, Μέγκαν και τα δύο εγγόνια του

Ύστερα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τα εγγόνια του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, υποδεχόμενος στο Χάιγκροουβ τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, σε μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της πολυετούς έντασης στους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα υποδέχθηκαν την οικογένεια στο Χάιγκροουβ Χάουζ, την ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσαϊρ.

Το Παλάτι χαρακτήρισε τη συνάντηση «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

Είναι η πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο βασιλιάς βλέπει από κοντά τα εγγόνια του, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν βρεθεί μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, όταν είχαν παραστεί στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Ο πρίγκιπας Χάρι συμμετείχε αυτή την εβδομάδα σε σειρά εκδηλώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο είχε γίνει γνωστό την Πέμπτη ότι η Μέγκαν και τα δύο παιδιά δεν θα τον συνόδευαν στις δημόσιες εμφανίσεις του κατά τις τελευταίες δύο ημέρες της επίσκεψής του.

Δεν έχει γίνει γνωστό πού διαμένει η οικογένεια κατά την παραμονή της στη Βρετανία.

Η συνάντηση θεωρείται σημαντική εξέλιξη στις οικογενειακές σχέσεις, οι οποίες παραμένουν τεταμένες από το 2020, όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγές ανέφεραν ότι πατέρας και γιος επιθυμούσαν να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα και ότι ο βασιλιάς ήταν πρόθυμος να αφιερώσει χρόνο για να δει τα δύο μικρά εγγόνια του.

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξιδεύει μόνος του στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, ενώ είχε συναντήσει για τελευταία φορά τον πατέρα του κατά την επίσκεψή του στη χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Την ώρα που ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους βρίσκονταν στο Χάιγκροουβ, ο αδελφός του, πρίγκιπας της Ουαλίας Ουίλιαμ, συμμετείχε σε φιλανθρωπικό αγώνα πόλο στο Ουίνδσορ.

Οι σχέσεις των δύο αδελφών εξακολουθούν να παραμένουν ψυχρές και δεν υπάρχουν σχέδια να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του Χάρι και της Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Πηγή: skai.gr

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