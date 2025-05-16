«Η κατάσταση είναι τραγική, διότι ελπίζαμε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία, ίσως αργή, αλλά η οποία θα οδηγούσε σε λύση. Αρχίζουν αντιθέτως και πάλι όλα από την αρχή», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, αναφερόμενος στο ζήτημα της Ουκρανίας και στο «αλαλούμ» των συνομιλιών εδώ και δύο ημέρες στην Τουρκία.

«Ο πάπας είναι διατεθειμένος, αν θεωρηθεί χρήσιμο, να προσφέρει το Βατικανό για απευθείας συνάντηση των δυο μερών», πρόσθεσε ο Παρολίν.

Ερωτηθείς, τελος, αν μετά την λειτουργία ενθρόνισής του, την Κυριακή, ο πάπας Λέων ΙΔ' ενδέχεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας απάντησε: «Γίνονται μάλλον προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα ευοδωθούν, διότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και θα βρίσκονται στην Ρώμη πολλές αντιπροσωπείες».

Πάπας: «Πρέπει να ξεριζωθούν οι προϋποθέσεις κάθε σύρραξης»

Εν τω μεταξύ, ο πάπας Λέων ΙΔ' συνάντησε σήμερα το διπλωματικό σώμα που είναι μόνιμα διαπιστευμένο στο Βατικανό.

Κατά την ομιλία του, ο νέος ποντίφικας τόνισε ότι «πρέπει να ξεριζωθούν οι προϋποθέσεις κάθε σύρραξης» και ότι η ειρήνη πρέπει να αποτελέσει κοινή επιδίωξη.

Ο Λέων ΙΔ' αναφέρθηκε στο τελευταίο μήνυμα του Φραγκίσκου, στο οποίο τόνιζε ότι «καμία ειρήνη δεν είναι εφικτή χωρίς πραγματικό αφοπλισμό» και ότι «η ανάγκη κάθε λαού να φροντίσει για την άμυνά του δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια γενική, ξέφρενη πορεία προς τους εξοπλισμούς».

Ο ποντίφικας τόνισε παράλληλα ότι «η Αγία Έδρα δεν μπορεί να μην υψώσει την φωνή της μπροστά σε τόσες ανισότητες και αδικίες που οδηγούν σε αναξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και σε κοινωνίες όλο και πιο διαιρεμένες και συγκρουσιακές».

Σύμφωνα με τον Λέοντα «όποιος κυβερνά πρέπει να οικοδομήσει κοινωνίες αρμονικές, στις οποίες να επικρατεί η ειρήνη, κάτι που μπορεί να γίνει πράξη επενδύοντας πρώτα απ' όλα στην οικογένεια, η οποία βασίζεται στη σταθερή σχέση ανδρός και γυναικός».

Παράλληλα, ο ποντίφικας τόνισε ότι πρέπει να προστατευθεί η αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, «ιδίως των ασθενέστερων, από τα παιδιά που πρόκειται να γεννηθούν, μέχρι τους ηλικιωμένους, από τον ασθενή μέχρι τον άνεργο, τόσο αν είναι ντόπιος πολίτης, όσο και μετανάστης».

Κατά τη σημερινή συνάντηση με το διπλωματικό σώμα, επίσημο χαιρετισμό στον πάπα απηύθυνε ο πρέσβης της Κύπρου στην Αγία Έδρα Γεώργιος Πουλίδης, ο αρχαιότερος απ' όλους τους διπλωμάτες, που είναι διαπιστευμένοι στο Βατικανό.

«Η θητεία της Αυτού Αγιότητας, η οποία ξεκινά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το Άγιο Έτος των Καθολικών, αφιερωμένο στην ελπίδα, ας χαρακτηριστεί από αγάπη, ειρήνη και αδελφοσύνη», τόνισε ο «πρύτανης» του διπλωματικού σώματος Γεώργιος Πουλίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

