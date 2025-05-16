Με μία (νέα) επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε την περιοδεία του στο Μάντσεστερ ο διάσημος τραγουδιστής της ροκ (και «βαμμένος» Δημοκρατικός), Μπρους Σπρίνγκστιν.

Παρουσιάζοντας το τραγούδι από το οποίο προέρχεται ο τίτλος της περιοδείας, "Land of Hope and Dreams" (χώρα της αγάπης και της ελπίδας) ο Σπρίνγκστιν είπε: «Η πατρίδα μου, η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης. Απόψε, ζητάμε από όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και στα καλύτερα του αμερικανικού μας πειράματος να σηκωθούν μαζί μας, να υψώσουν τις φωνές τους ενάντια στον αυταρχισμό και να αφήσουν την ελευθερία να ηχήσει!».

Must watch as Bruce Springsteen opens his European Tour eviscerating Trump: "My home, the America I love that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration." pic.twitter.com/4SFQFecjZB — Matt McDermott (@mattmfm) May 15, 2025

Αργότερα, ερμηνεύοντας το "House of a Thousand Guitars", τόνισε: «Ο τελευταίος έλεγχος στην εξουσία μετά την αποτυχία των διαδικασιών ελέγχου της κυβέρνησης είναι ο λαός, εσείς και εγώ. Είναι η ένωση των ανθρώπων γύρω από ένα κοινό σύνολο αξιών που είναι τώρα το μόνο που στέκεται ανάμεσα σε μια δημοκρατία και τον αυταρχισμό. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον».

Ο τραγουδιστής μίλησε ακόμη περισσότερο πριν ερμηνεύσει το "My City of Ruins": «Συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο, παράξενο και επικίνδυνο αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική, διώκουν ανθρώπους, επειδή χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου και εκφράζουν τη διαφωνία τους. Αυτό συμβαίνει τώρα. Στην Αμερική, οι πλουσιότεροι άνθρωποι βρίσκουν ικανοποίηση εγκαταλείποντας τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου στην ασθένεια και τον θάνατο. Αυτό συμβαίνει τώρα» επισήμανε, σύμφωνα με τον Guardian.

«Στη χώρα μου ανακαλούν την ιστορική νομοθεσία για τα πολιτικά δικαιώματα που οδήγησε σε μια πιο δίκαιη και πλουραλιστική κοινωνία. Εγκαταλείπουν τους μεγάλους συμμάχους μας και τάσσονται με δικτάτορες εναντίον εκείνων που αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Απομειώνουν τη χρηματοδότηση των αμερικανικών πανεπιστημίων που δεν υποκύπτουν στις ιδεολογικές τους απαιτήσεις» υπογράμμισε ακόμα ο Σπρίνγκστιν.

«Η πλειοψηφία των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας δεν κατάφερε να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό από τις καταχρήσεις ενός ακατάλληλου προέδρου και μιας αδίστακτης κυβέρνησης. Δεν έχουν καμία ανησυχία ή ιδέα για το τι σημαίνει να είσαι βαθιά Αμερικανός» σημείωσε.

«Η Αμερική για την οποία σας τραγουδάω εδώ και 50 χρόνια είναι πραγματική και ανεξάρτητα από τα ελαττώματά της είναι μια σπουδαία χώρα με έναν σπουδαίο λαό. Έτσι, θα επιβιώσουμε από αυτή τη στιγμή. Τώρα, έχω ελπίδα, γιατί πιστεύω στην αλήθεια αυτού που είπε ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας Τζέιμς Μπόλντουιν, ο οποίος είπε ότι "σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει τόση ανθρωπιά όση θα ήθελε κανείς, αλλά υπάρχει αρκετή". Ας προσευχηθούμε» είπε κλείνοντας ο διάσημος ροκάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

