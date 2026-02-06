Η κυβέρνηση Τραμπ εγκαινίασε την Πέμπτη την TrumpRx, μια πλατφόρμα που στοχεύει να βοηθήσει τους Αμερικανούς να αγοράζουν συνταγογραφούμενα φάρμακα με έκπτωση, εν μέσω ανησυχιών για το κόστος υγειονομικής περίθαλψης και το γενικό κόστος ζωής.

«Θα εξοικονομήσετε μια περιουσία», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας σε βραδινή εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη του Λευκού Οίκου, η οποία διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία είναι «καλή και για τη συνολική υγειονομική περίθαλψη».

Όπως επισημαίνει το Associated Press, η πλατφόρμα δεν αποτελεί σημείο πώλησης φαρμάκων. Αντίθετα, έχει δημιουργηθεί ως οδηγός, καθώς κατευθύνει τους χρήστες σε ιστότοπους φαρμακευτικών εταιρειών, όπου μπορούν να πραγματοποιούν αγορές. Παρέχει επίσης κουπόνια για χρήση στα φαρμακεία. Οι τιμές είναι χαμηλότερες για ασφαλισμένους, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για διαθέσιμα γενόσημα φάρμακα που κοστίζουν λιγότερο από τα επώνυμα φάρμακα.

Η πλατφόρμα διαθέτει πάνω από 40 φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων για απώλεια βάρους όπως το Ozempic και το Wegovy.

Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να δείξει ότι αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του υψηλού κόστους ζωής, το οποίο έχει αναδειχθεί ως πολιτικό τρωτό σημείο για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η μεσσαία τάξη εξακολουθεί να ανησυχεί για το κόστος της στέγασης, των ειδών παντοπωλείου, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και άλλων.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι χαμηλότερες τιμές κατέστησαν δυνατές χάρη στην πίεση που άσκησε στις φαρμακευτικές εταιρείες για μείωση των τιμών, λέγοντας ότι απαίτησε να χρεώνουν το ίδιο κόστος στις ΗΠΑ όπως και σε άλλες χώρες, κάτι που όμως θα επιφέρει αυξηση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ξένες χώρες.

«Έχουμε κουραστεί να επιδοτούμε τον κόσμο», δήλωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για σημαντικές εκπτώσεις, αν και δεν είναι σαφές πόσο μεγάλο αντίκτυπο θα έχουν αυτές οι αλλαγές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σχολιάζει το Associated Press.

Ο Δρ. Μεχμέτ Οζ, διευθυντής των Κέντρων Medicare και Medicaid, προέβαλε την πλατφόρμα ως «μετασχηματιστική». Είπε ότι οι χαμηλότερες τιμές για το Ozempic και το Wegovy θα οδηγήσουν τη χώρα σε συνολική απώλεια 100 εκατομμυρίων λιρών φέτος. Υποστήριξε ότι οι χαμηλότερες τιμές για το φάρμακο γονιμότητας Gonal-F θα πυροδοτήσει εγκυμοσύνες σε εθνικό επίπεδο.

«Θα έχουμε πολλά Trump babies με αυτά τα κόστη», αστειεύτηκε ο Οζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον διευθυντή των Κέντρων Medicare & Medicaid Services, Δρ. Μεχμέτ Οζ

Συμφωνίες με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε για πρώτη φορά λόγο για το TrumpRx τον Σεπτέμβριο, ανακοινώνοντας την πρώτη από τις περισσότερες από τις 15 συμφωνίες του με φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων ώστε να αντιστοιχούν στη χαμηλότερη τιμή που προσφέρεται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η πλατφόρμα θα παρέχει «τεράστιες εκπτώσεις σε όλους τους καταναλωτές» - αν και δεν είναι σαφές εάν οι τιμές που διατίθενται στους ιστότοπους των φαρμακευτικών εταιρειών θα είναι χαμηλότερες από αυτές που θα μπορούσαν να λάβουν πολλοί καταναλωτές μέσω της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Η παρουσίαση του TrumpRx την Πέμπτη έγινε μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, για λόγους που η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει. Το περασμένο φθινόπωρο, ο Οζ είχε αναφέρει ότι η πλατφόρμα θα κοινοποιούσε τις τιμές για τους καταναλωτές πριν από το τέλος του έτους. Η αναμενόμενη έναρξή της στα τέλη Ιανουαρίου αναβλήθηκε επίσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες όπως η Pfizer, η Eli Lilly και η Merck, οι οποίες έχουν συμφωνήσει να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων στις τιμές των «πλέον ευνοούμενων εθνών». Στο πλαίσιο των συμφωνιών, πολλά από τα νέα φάρμακα των εταιρειών πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσουν με μειωμένες τιμές για τις καταναλωτικές αγορές μέσω TrumpRx.

Ωστόσο, πολλές από τις λεπτομέρειες των συμφωνιών αυτών παραμένουν ασαφείς και οι τιμές των φαρμάκων για τους ασθενείς στις ΗΠΑ μπορούν να εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνισμού και της ασφαλιστικής κάλυψης. Οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν κάλυψη μέσω της εργασίας τους, της ατομικής ασφαλιστικής αγοράς ή κυβερνητικών προγραμμάτων όπως τα Medicaid και Medicare, τα οποία τους προσφέερουν έτσι κι αλλιώς χαμηλότερο κόστος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης διαπραγματευτεί χαμηλότερες τιμές για πολλά συνταγογραφούμενα φάρμακα για τους εγγεγραμμένους στο Medicare, μέσω νομοσχεδίου του 2022.

