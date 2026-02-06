Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, τον Ροντόλφ Χαϊκάλ, ανέφερε χθες εκπρόσωπός του, μερικούς μήνες μετά την ακύρωση προγραμματισμένης επίσκεψης του ανώτατου αξιωματικού των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών του με τον Ροντόλφ Χαϊκάλ την Τρίτη και με αξιωματούχο του Κατάρ τη Δευτέρα ο πτέραρχος Κέιν τόνισε «τη σημασία των διαρκών σχέσεων των ΗΠΑ με τη Μέση Ανατολή όσον αφορά την άμυνα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον Τζόζεφ Χόλστεντ, που δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο αξιωματούχος του εμιράτου.

Ο στρατηγός Χαϊκάλ αναμενόταν να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο, όμως η αμερικανική πλευρά ακύρωσε το ραντεβού μερικές ώρες πριν από την αναχώρησή του.

Γερουσιαστής με επιρροή, ο ρεπουμπλικάνος Λίντσεϊ Γκρέιαμ, είχε στηλιτεύσει μέσω X αυτές που χαρακτήρισε «σχεδόν ανύπαρκτες» προσπάθειες του στρατηγού Χαϊκάλ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου πιέζεται έντονα από την Ουάσιγκτον να προχωρήσει στον αφοπλισμό της παράταξης που πρόσκειται στο Ιράν, με φόντο τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στη λιβανική επικράτεια.

Μετά την ακύρωση της επίσκεψης, ο στρατός του Λιβάνου διαβεβαίωσε πως σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τον στόχο αυτό. Ανακοίνωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που αφορούσε το νότιο τμήμα της χώρας, από τα σύνορα με το Ισραήλ ως τον ποταμό Λιτάνι, σε απόσταση κάπου τριάντα χιλιομέτρων.

Η Χεζμπολάχ, που θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πολύνεκρο πόλεμο με το Ισραήλ, αρνείται να καταθέσει τα όπλα στην υπόλοιπη χώρα.

Κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024 προέβλεπε την απόσυρση του στρατού του Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου, αλλά στοιχεία του συνεχίζουν να κατέχουν πέντε τοποθεσίες που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας κοντά στα σύνορα, ενώ οι βομβαρδισμοί εναντίον της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινοί, καθώς η ισραηλινή πλευρά κατηγορεί το σιιτικό κίνημα ότι επανεξοπλίζεται.

Πηγή: skai.gr

