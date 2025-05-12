Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως σήμερα θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να μειωθούν οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, από 30% ως 80%, κατ’ αυτόν.

«Θα αυξηθούν σε όλο τον κόσμο για να υπάρξει εξισορρόπηση και, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, θα υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση της Αμερικής!», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Διευκρίνισε πως το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα για την εφαρμογή της νέας πολιτικής του θα υπογραφτεί σήμερα το πρωί στις 09:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 16:00 ώρα Ελλάδας).

Αντιδράσεις από φαρμακευτικές βιομηχανίες

Όπως είχε μεταδώσει και το Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την κρατική παρέμβαση στον καθορισμό τιμών πέραν όσων ήδη προβλέπονται από την πολιτική του Τζο Μπάιντεν.

Η φαρμακοβιομηχανία εκτιμά ότι το αναμενόμενο διάταγμα θα αφορά περισσότερα φάρμακα από εκείνα που εντάσσονται στο καθεστώς διαπραγμάτευσης που είχε θεσπιστεί με τον «Νόμο για τη Μείωση του Πληθωρισμού» (Inflation Reduction Act) του προέδρου Μπάιντεν. Βάσει αυτής της νομοθεσίας, το Medicare ξεκίνησε διαπραγματεύσεις τιμών για 10 φάρμακα, με τις νέες τιμές να ισχύουν από το επόμενο έτος, ενώ περισσότερα σκευάσματα πρόκειται να ενταχθούν στο σύστημα εντός του 2025.

Ωστόσο, η προοπτική ευρύτερου κρατικού καθορισμού τιμών προκαλεί έντονες αντιδράσεις. «Ο κρατικός καθορισμός τιμών, με οποιαδήποτε μορφή, είναι επιζήμιος για τους Αμερικανούς ασθενείς», δήλωσε ο Άλεξ Σράιβερ, εκπρόσωπος του κορυφαίου λόμπι της φαρμακοβιομηχανίας στις ΗΠΑ, του οργανισμού PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America), σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τις προθέσεις Τραμπ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να συνδέσει τις τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ με τα επίπεδα τιμών σε άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ένα αντίστοιχο σχέδιο διεθνούς «αναφοράς τιμών» είχε τεθεί υπό δικαστικό μπλόκο. Τότε, η κυβέρνηση Τραμπ είχε προβλέψει ότι το πρόγραμμα αυτό θα εξοικονομούσε πάνω από 85 δισεκατομμύρια δολάρια για τους Αμερικανούς φορολογούμενους σε βάθος επταετίας, μειώνοντας σημαντικά τις ετήσιες δαπάνες που ξεπερνούν τα 400 δισ. δολάρια για φάρμακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

