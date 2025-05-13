Σε εξέλιξη φαίνεται ότι βρίσκεται ο «πόλεμος» μεταξύ Τραμπ και φαρμακοβιομηχανιών μετά το διάταγμα με το οποίο συνιστά μείωση στις τιμές ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα επίπεδα τιμών άλλων χωρών.

Η εντολή της κυβέρνησης Τραμπ είναι οι βιομηχανίες να καθορίσουν μέσα σε έναν μήνα τις νέες μειωμένες τιμές στα φάρμακα. Εάν δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωπες με δράσεις ή μέτρα όπως η εισαγωγή φαρμάκων - αν και αναλυτές και νομικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι τέτοιου είδους μέτρα θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν.

Ποια είναι η θέση του Τραμπ αναφορικά με τις τιμές των συνταγογραφημένων φαρμάκων;

Ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στη φαρμακευτική βιομηχανία εδώ και χρόνια για τις τιμές των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει επίσης επικρίνει άλλα πλούσια έθνη για «αθέμιτη εκμετάλλευση» της φαρμακευτικής καινοτομίας των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, το 2017, κατηγόρησε τη φαρμακοβιομηχανία ότι «γλιτώνει ατιμώρητη» για τις υψηλές τιμές που χρεώνει την κυβέρνηση για συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Το προτεινόμενο διεθνές πρόγραμμα τιμολόγησης αναφοράς του Τραμπ μπλοκαρίστηκε από δικαστήριο το 2020.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν υπερβολικά αρκετά φάρμακα σε σύγκριση με άλλα έθνη και δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση.

Τη Δευτέρα, δήλωσε ότι θέλει να «εξισώσει» τις τιμές με άλλες χώρες εφαρμόζοντας δασμούς εάν οι εταιρείες δεν σημειώσουν «σημαντική πρόοδο» προς αυτούς τους στόχους εντός έξι μηνών από την υπογραφή του διατάγματος.

Οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ πληρώνουν τα περισσότερα χρήματα για συνταγογραφούμενα φάρμακα στον κόσμο, συχνά σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ό,τι άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Για παράδειγμα, το κορυφαίο σε πωλήσεις φάρμακο για το αίμα «Eliquis» από τις εταιρείες Bristol Myers Squibb BMY.N ​​και Pfizer PFE.N έχει τιμή καταλόγου στις ΗΠΑ 606 δολάρια για ένα μήνα προμήθειας.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν διαπραγματεύτηκε την τιμή αυτή στα 295 δολάρια για το Medicare, το οποίο τίθεται σε ισχύ το 2026, αλλά το φάρμακο κοστίζει 114 δολάρια στη Σουηδία και μόλις 20 δολάρια στην Ιαπωνία.

Τι σκοπεύει να κάνει ο Τραμπ;

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει αυτήν την ανισότητα. Την Κυριακή, ανακοίνωσε στο Truth Social ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για την επιδίωξη της τιμολόγησης του «πλέον ευνοούμενου έθνους».

Γνωστή και ως διεθνής τιμολόγηση αναφοράς, επιδιώκει να μειώσει το χάσμα μεταξύ των τιμών φαρμάκων στις ΗΠΑ και των τιμών των άλλων χωρών.

Η Διάταγμα της Δευτέρας διέφερε από αυτό που ανέμεναν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Πηγές από τη φαρμακοβιομηχανία είχαν δηλώσει στο Reuters πριν από την υπογραφή της εντολής τη Δευτέρα ότι ανέμεναν ότι η τιμολόγηση θα εφαρμοζόταν στα φάρμακα για τους ασθενείς του Medicare. Αλλά η εντολή φαίνεται να ισχύει για όλα τα φάρμακα.

Ο Τραμπ έχει επίσης πιέσει τις φαρμακοβιομηχανίες να ενισχύσουν την αμερικανική παραγωγή. Η κυβέρνησή του διεξάγει έρευνα για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε μια προσπάθεια να επιβάλει δασμούς με το σκεπτικό ότι η εξάρτηση από την ξένη παραγωγή φαρμάκων απειλεί την εθνική ασφάλεια.

Ποια είναι η διαφορά από τις προηγούμενες προσπάθειες μείωσης τιμών;

Ο νόμος περί μείωσης του πληθωρισμού του Μπάιντεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να διαπραγματεύεται την τιμή των πιο ακριβών φαρμάκων της εντός του Medicare.

Οι τιμές για τα πρώτα 10 συνταγογραφούμενα φάρμακα που διαπραγματεύτηκε ήταν κατά μέσο όρο υπερδιπλάσιες και σε ορισμένες περιπτώσεις πενταπλάσιες από αυτές που είχαν συμφωνήσει οι φαρμακευτικές εταιρείες σε τέσσερις άλλες χώρες με υψηλό εισόδημα.

Τι λένε οι φαρμακοβιομηχανίες

Η βιομηχανία αντιτίθεται σθεναρά στην προοπτική δραματικά χαμηλότερων τιμών φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά στον κόσμο.

Δύο πηγές του κλάδου δήλωσαν στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι οποιαδήποτε τέτοια πολιτική ανησυχεί περισσότερο τον κλάδο από άλλες πιθανές κυβερνητικές κινήσεις, όπως οι δασμοί στα εισαγόμενα φάρμακα.

Η Φαρμακευτική Έρευνα και Κατασκευαστές της Αμερικής, γνωστή ως PhRMA, δήλωσε: «για να μειώσουμε το κόστος για τους Αμερικανούς, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οι τιμές στις ΗΠΑ είναι υψηλότερες: οι ξένες χώρες δεν πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους και οι μεσάζοντες αυξάνουν τις τιμές για τους Αμερικανούς ασθενείς».

«Το πλέον ευνοούμενο έθνος είναι μια βαθιά λανθασμένη πρόταση που θα κατέστρεφε τις μικρές και μεσαίες βιοτεχνολογικές εταιρείες του έθνους μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο John Crowley, Διευθύνων Σύμβουλος της BIO, του κύριου αμερικανικού εμπορικού ομίλου για εταιρείες βιοτεχνολογίας.

Ποιες είναι οι προκλήσεις και γιατί τα φάρμακα στην Αμερική είναι πανάκριβα

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαφορά των τιμών από άλλες χώρες είναι περίπλοκη, καθώς πολλά φάρμακα που πωλούνται στις ΗΠΑ δεν είναι διαθέσιμα στο εξωτερικό και ορισμένα έθνη δεν δημοσιεύουν τι πληρώνουν για τα φάρμακα ή χρειάζονται χρόνια για να διαπραγματευτούν τις τιμές.

Οι ΗΠΑ δεν αγοράζουν φάρμακα απευθείας για ένα εθνικό σύστημα υγείας, όπως κάνουν χώρες όπως η Αγγλία και η Γερμανία, αλλά βασίζονται στον ιδιωτικό τομέα για τη διαχείριση των διαπραγματεύσεων τιμών των φαρμάκων τόσο για τα κυβερνητικά όσο και για τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η εφαρμογή της ευρείας εντολής θα είναι δύσκολη.

Το εκτελεστικό διάταγμα είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις, ιδίως για την υπέρβαση των ορίων που ορίζει η νομοθεσία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από το εξωτερικό, ανέφεραν νομικοί εμπειρογνώμονες.

Πηγή: skai.gr

