Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος στους αιθέρες: Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και ο αλεξιπτωτιστής αιωρείται στο κενό (Βίντεο)

Το βίντεο δείχνει το εφεδρικό αλεξίπτωτο του αλεξιπτωτιστή να ανοίγει κατά λάθος και να τυλίγεται στο φτερό του αεροπλάνου, αφήνοντάς τον να αιωρείται στο κενό

Τρόμος στους αιθέρες

Το Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών της Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που το αλεξίπτωτο ενός αλεξιπτωτιστή τυλίχθηκε γύρω από το φτερό ενός αεροπλάνου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Άπω Βόρειο Κουίνσλαντ.

Το βίντεο δείχνει τη λαβή του εφεδρικού αλεξίπτωτου του αλεξιπτωτιστή να ανοίγει κατά λάθος και να τυλίγεται στο φτερό του αεροπλάνου, αφήνοντάς τον να αιωρείται στο κενό.

Ο αλεξιπτωτιστής κατάφερε να απελευθερωθεί και επέζησε του ατυχήματος με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το BBC.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αυστραλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark