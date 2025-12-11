Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν Αμερικανό στρατηγό για να ηγηθεί της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, αναφέρει το Axios.

Ο διορισμός θα αυξήσει περαιτέρω την ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία μετατρέπεται στο μεγαλύτερο πολιτικό-στρατιωτικό έργο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή σε περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Οι ΗΠΑ ηγούνται του σχεδιασμού για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Ο Τραμπ αναμένεται να ηγηθεί του Συμβουλίου Ειρήνης της Γάζας, ενώ οι κορυφαίοι σύμβουλοί του θα είναι μέλη ενός διεθνούς εκτελεστικού συμβουλίου. Συνολικά, οι ΗΠΑ θα έχουν τον έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας του θύλακα.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τονίζουν ότι δεν θα υπάρξει αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα.

Η εκεχειρία στη Γάζα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του μέχρι στιγμής, αλλά η ειρήνη είναι εύθραυστη και η κυβέρνησή του θέλει να προχωρήσει σύντομα στη δεύτερη φάση για να αποφευχθεί η επανέναρξη του πολέμου.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας περιλαμβάνει την περαιτέρω υποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), την ανάπτυξη της ISF στη Γάζα και την έναρξη ισχύος μιας νέας δομής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε πρόσφατα τόσο την ISF όσο και το συμβούλιο.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει το Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας στις αρχές του 2026.

Αμερικανός στρατηγός

Δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Εθνών Mάικ Βαλτζ, ο οποίος επισκέφθηκε το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, είπε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και σε άλλους αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση Tραμπ θα ηγηθεί της ISF και θα διορίσει έναν στρατηγό ως διοικητή της.

«Ο Βαλτζ είπε ακόμη ότι γνωρίζει προσωπικά τον στρατηγό και τόνισε ότι είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος», δήλωσε ένας ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Βαλτζ τόνισε ότι η ανάθεση της διοίκησης της ISF σε έναν Αμερικανό στρατηγό θα δώσει στο Ισραήλ την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να βεβαιωθεί ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το σχέδιο είναι να διοριστεί ένας Αμερικανός στρατηγός για να ηγηθεί της ISF.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τη σύνθεση της ISF, του Συμβουλίου Ειρήνης και μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης, «αλλά δεν έχουν ληφθεί ούτε ανακοινωθεί οριστικές αποφάσεις».

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει τον πρώην απεσταλμένο του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή Νικολάι Μλάντενοφ, να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα, συνεργαζόμενος με μια μελλοντική παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει διακριτικά τις δυτικές χώρες για το Συμβούλιο Ειρήνης και την ISF και τις έχει προσκαλέσει να συμμετάσχουν. Δύο χώρες που έχουν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στο συμβούλιο είναι η Γερμανία και η Ιταλία, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος.

Η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος έχουν εκφράσει στο παρελθόν την προθυμία τους να στείλουν στρατιώτες στην ISF, αν και δεν είναι σαφές αν αυτό ισχύει ακόμα. Επίσης, δεν είναι σαφές αν κάποια δυτική χώρα θα συμφωνήσει να στείλει στρατεύματα.

Ο κύριος λόγος για την διστακτικότητα είναι ότι πολλές χώρες θέλουν να γνωρίζουν αν η Χαμάς θα αφοπλιστεί πραγματικά και ποιοι θα είναι οι κανόνες εμπλοκής για τη νέα δύναμη.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τις ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες ημέρες ότι το σχέδιο είναι να ξεκινήσει η ανάπτυξη της ISF όταν θα έχει συσταθεί το Συμβούλιο Ειρήνης, αλλά δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν σε ενημέρωση προς Ευρωπαίους διπλωμάτες στο Τελ Αβίβ τη Δευτέρα ότι αν οι χώρες τους δεν στείλουν στρατιώτες στην ISF ή δεν υποστηρίξουν τις χώρες που το κάνουν, ο ισραηλινός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές της Γάζας που εξακολουθεί να καταλαμβάνει.

«Το μήνυμα ήταν: 'Αν δεν είστε έτοιμοι να πάτε στη Γάζα, μην παραπονιέστε που ο IDF παραμένει'», ανέφερε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης που είχε γνώση της ενημέρωσης.

