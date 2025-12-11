Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Πολωνία για «νομική τυραννία» μετά τη σύλληψη από τη Βαρσοβία Ρώσου αρχαιολόγου ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Αλεξάντερ Μπουτγιάγκιν, υπάλληλος στο Κρατικό Μουσείο του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, τέθηκε υπό κράτηση κατά την άφιξή του στη Βαρσοβία.

O Μπουτγιάγκιν - που είχε προσκληθεί για να δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις - καταζητείται από το Κίεβο με την κατηγορία της διενέργειας παράνομων ανασκαφών στην κατεχόμενη από το 2014 Κριμαία και της πρόκλησης ζημιών στην εθνική κληρονομιά της Ουκρανίας.

Tο Ρωσικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας παράλογους και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ καταδίκασε τη σύλληψη του Μπουτγιάγκιν.

«Πρόκειται για απόλυτη νομική τυραννία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Φυσικά θα ζητήσουμε μέσω διπλωματικών διαύλων το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του πολίτη μας».

Οι Ουκρανοί εισαγγελείς λένε ότι ο Μπουτγιάγκιν, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, ως επικεφαλής της αρχαιολογικής αποστολής, διεξήγαγε ανασκαφές στην «Αρχαία Πόλη του Μυρμεκίου» χωρίς καμία άδεια από τις ουκρανικές αρχές.

Το Γενικό Εισαγγελικό Γραφείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι πράξεις του «αποτελούν καταστροφή προστατευόμενου εθνικού χώρου κληρονομιάς».

Μετά τη σύλληψη και ανάκρισή του, το Γραφείο του Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Βαρσοβίας αποφάσισε να θέσει τον «εκπρόσωπο του Ερμιτάζ» σε προσωρινή κράτηση, τουλάχιστον 40 ημερών.

Σύμφωνα με το RMF FM, η Ουκρανία θα επιδιώξει την έκδοση του Ρώσου μελετητή.

