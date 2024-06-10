Ενα αεροπλάνο της εταιρείας Austrian Airlines προερχόμενο από την Πάλμα της Μαγιόρκας έπεσε χθες το απόγευμα μέσα σε καταιγίδα χαλαζιού καθώς πλησίαζε στη Βιέννη.

Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεεύτηκαν από την τηλεόραση και τα social media εικονίζεται το αεροσκάφος να έχει προσγειωθεί με τους δύο μπροστινούς υαλοπίνακες του κόκπιτ να φέρουν σημάδια από χτυπήματα, η μύτη του αεροπλάνου να λείπει και μερικά πάνελ να έχουν αποσπασθεί.

Κανένας επιβάτης δεν τραυματίσθηκε στη διάρκεια αυτού του «επεισοδίου που δεν διήρκεσε παρά μερικά δευτερόλεπτα», ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωσή της. Επίσης, «σύμφωνα με το πλήρωμα, η καταιγίδα αυτή δεν φαινόταν στο μετεωρολογικό ραντάρ»,

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.