Η Αυστρία πλήττεται και ημέρες από σφοδρές καταιγίδες, εξαιτίας των οποίων η τύχη ενός ανθρώπου έχει προκληθεί πολλές ζημιές, ενώ ένα αεροπλάνο υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές από χαλάζι που το έσκασε εν πτήσει.

Ένας 77χρονος συνταξιούχος «ο οποίος είχε πάει με το αυτοκίνητό του να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές» χθες, Κυριακή, δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι του στο Μίσεντορφ (ανατολική Αυστρία), σήμερα η αστυνομία. Οι έρευνες για την ανεύρεσή του συνεχίζονται.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν ιδιαίτερα το νότιο τμήμα της περιφέρειας του Μπούργκενλαντ, στα σύνορα με τη Σλοβενία ​​και την Ουγγαρία, όπου προκάλεσαν πολλές ζημιές, κάνοντας να υποχωρήσει ένα φράγμα, όμως ολόκληρη η χώρα πλήττεται σε διάφορους βαθμούς από την κακοκαιρία.

Δρόμοι αποκλεισμένοι, υπόγειοι και αγροί πλημμυρισμένοι, περισσότερες από 2.000 επεισόδια των πυροσβεστών σε διάφορες περιφέρειες: οι ισχυρές βροχές των τελευταίων εβδομάδων ανέβασαν τη στάση ποταμών και λιμνών σε ανησυχητικά επίπεδα.

Στη Στυρία (νοτιοανατολική Αυστρία), έξι εκλογικά τμήματα πλημμύρισαν ή δεν ήταν προσβάσιμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένας 36χρονος Κροάτης εργάτης, που εκτελούσε εργασίες με έναν εκσκαφέα, έπεσε μέσα σε χείμαρρο και βρέθηκε παγιδευμένος μέσα στην καμπίνα του.

Υπέκυψε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών και ο θάνατός του θεωρείται από την αστυνομία εργατικό δυστύχημα.

Εξάλλου ένα αεροπλάνο της εταιρείας Austrian Airlines προερχόταν από τον Πάλμα της Μαγιόρκας έπεσε μέσα σε καταιγίδα χαλαζιού χθες, Κυριακή, το απόγευμα, καθώς πλησίαζε στη Βιέννη.

«Σύμφωνα με το πλήρωμα, η καταιγίδα αυτή δεν φαινόταν στο μετεωρολογικό ραντάρ», εξήγησε η εταιρεία σε συνεργασία της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτού του «επεισοδίου που δεν διήρκεσε παρά μερικά δευτερόλεπτα».

Σε φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση εικονίζεται ένα αεροπλάνο με τους δύο μπροστινούς υαλοπίνακες του κόκπιτ να φέρουν σημάδια από χτυπήματα, η μύτη του αεροπλάνου να λείπει και μερικά πανελ να έχουν αποσπασθεί.

Οι βροχοπτώσεις να κορυφωθούν μέχρι αύριο, Τρίτη, όμως θα συνεχισθούν και μεθαύριο, Τετάρτη, το βράδυ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

