Το Ισραήλ σαρκάζει τον Πέδρο Σάντσεθ και την κυβερνητική του εταίρο για την ήττα τους στις ευρωεκλογές δείχνοντας μια εικόνα των δύο στους οποίους έχουν πετάξει... αυγά στα κεφάλια τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, αξιοποίησε τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών ως μέσο για να συνεχίσει τις επιθέσεις του στη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία έχει εξοργίσει την κυβέρνηση Νετανιάχου επικρίνοντας τον πόλεμο στη Γάζα και αναγνωρίζοντας παλαιστινιακό κράτος.



Το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, ηττήθηκε οριακά την Κυριακή από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), μειώνοντας τη δύναμή του στην Ευρωβουλή από 21 έδρες σε 20. Το PP έχει 22 έδρες.



Οι εταίροι του συνασπισμού του Σάντσεθ -με επικεφαλής την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και υπουργό Εργασίας Γιολάντα Ντίαζ - κέρδισαν τρεις έδρες, ενώ οι πρώην σύμμαχοί του στο Podemos μείωσαν τη δύναμή τους στην Ευρωβουλή από έξι έδρες σε δύο αναφέρει η Guardian.

The Spanish people have punished @sanchezcastejon and @Yolanda_Diaz_ coalition with a resounding defeat in the elections.



It turns out that embracing Hamas murderers and rapists doesn't pay off.@NunezFeijoo @Santi_ABASCAL pic.twitter.com/zqTXVhar6Q — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 10, 2024



«Ο ισπανικός λαός τιμώρησε τον συνασπισμό @sanchezcastejon και @Yolanda_Diaz με μια ηχηρή ήττα στις εκλογές», έγραψε ο Kατζ στο X. «Αποδεικνύεται ότι ο εναγκαλισμός με τους δολοφόνους και τους βιαστές της Χαμάς δεν αποφέρει καρπούς».



Στα τέλη Μαΐου, ο Κατζ κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι ήταν «συνένοχος στην υποκίνηση της δολοφονίας του εβραϊκού λαού και των εγκλημάτων πολέμου» αφού η Ισπανία αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης.

Η Ντίαζ, εν τω μεταξύ, επικρίθηκε για τη χρήση του αμφιλεγόμενου σλόγκαν, «Από το ποτάμι στη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη» σε ένα βίντεο του περασμένο μήνα.



Η Ντίαζ αργότερα αρνήθηκε τις κατηγορίες για αντισημιτισμό, διευκρινίζοντας ότι «είχαμε πάντα την ίδια θέση, την αναγνώριση δύο κρατών από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα, τα οποία μοιράζονται μια οικονομία, τα οποία μοιράζονται τα ίδια δικαιώματα και τα οποία, πάνω από όλα, μοιράζονται ένα ειρηνικό μέλλον».



Πηγή: skai.gr

