Στην απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές μετά τα αποτελέσματα των χθεσινών ευρωεκλογών στη Γαλλία αναφέρεται το σύνολο του γαλλικού Τύπου. Η εφημερίδα Liberation χαρακτηρίζει «κεραυνό» την απόφαση του Γάλλου προέδρου να ανακοινώσει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και τη διοργάνωση βουλευτικών εκλογών στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, μετά τη σημαντική νίκη του κόμματος « Εθνικός Συναγερμός» (RN).

Επισημαίνει την αύξηση των ποσοστών του RN κατά οκτώ μονάδες από το 2019, ενώ ταυτόχρονα αναφέρει ότι οι ψηφοφόροι, θέλοντας να τιμωρήσουν αυτούς που κατέχουν την εξουσία δεν προσήλθαν στις κάλπες, παρά τη μικρή αύξηση της συμμετοχής σε σχέση με το 2019.

Η ίδια εφημερίδα, σε ανάλυσή της με τίτλο: «Διάλυση της Εθνοσυνέλευσης: από εμπρηστής πυροσβέστης ο Μακρον μεταμορφώνεται σε ανεύθυνο καμικάζι», υποστηρίζει ότι επιλέγοντας, προς έκπληξη όλων, να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να καλέσει τους Γάλλους στις κάλπες στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται σαν «παιδί-ταραξίας» και προκαλεί ένα «ανεύθυνο σοκ.»

«Ο Αρχηγός του Κράτους παίρνει το ρίσκο να αναθέσει τα ηνία της εξουσίας στο κόμμα του οποίου την πρόοδο είχε υποσχεθεί να ανακόψει!», υποστηρίζει η εφημερίδα Figaro στο κύριο άρθρο της, εκτιμώντας ότι «αυτή η πρωτόγνωρη απόφαση είναι ένα άλμα στο άγνωστο, οι συνέπειες του οποίου είναι ανυπολόγιστες.»

Ένα «σκληρό χάπι» για το στρατόπεδο του Μακρόν χαρακτηρίζει με τη σειρά της τα αποτελέσματα η οικονομική εφημερίδα Les Echos σε άρθρο της με τίτλο, «Ευρωεκλογές 2024: Τραγική ήττα για τον Μακρον», και θεωρεί ότι οι πολιτικοί μετασεισμοί είναι πιθανό να γίνονται αισθητοί για πολύ καιρό. Τέλος η εφημερίδα Le Monde κυκλοφόρησε με τίτλο «Ο Μακρόν διαλυει την Εθνοσυνέλευση. Η άκρα δεξιά σε θέση ισχύος» και επισημαίνει ότι η άκρα δεξιά έλαβε χθες στη Γαλλία ποσοστά-ρεκόρ που προσεγγίζουν το 40% και ότι ήδη έχουν αρχίσει οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

