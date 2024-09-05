«Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση ενόπλου εναντίον αστυνομικών στο Μόναχο

Ως τρομοκρατκή ενέργεια αντιμετωπίζουν οι εισαγγελικές αρχές την ένοπλη επίθεση του 18χρονου Εμρά Ι. εναντίον αστυνομικών μπροστά από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό, στο κέντρο του Μονάχου.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά που ανταπέδωσαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Μονάχου και την Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (BKA), στόχος του δράστη, εκτιμάται ότι ήταν το παρακείμενο Γενικό Προξενείο του Ισραήλ.

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, η επίθεση του Αυστριακού πιστεύεται ότι έχει αναφορά στο Γενικό Προξενείο του κράτους του Ισραήλ», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Στα βίντεο από το σημείο ο δράστης φαίνεται να προσπαθεί να σπάσει με το τουφέκι του ένα τζάμι του Προξενείου, χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Ο Εμρά Ι. γεννήθηκε το 2006 στην Αυστρία, ήταν κάτοχος αυστριακού διαβατηρίου και καταγόταν από την Βοσνία.

Το 2023, έπειτα από βίαια επεισόδια με τους συμμαθητές του, έγινε καταγγελία σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για διάδοση προπαγάνδας υπέρ του «Ισλαμικού Κράτους».

Στο κινητό του οι αρχές εντόπισαν αντίστοιχο υλικό, αλλά αργότερα ανέστειλαν την έρευνα.

Το περιστατικό συνέπεσε με την σημερινή, 52η, επέτειο από την επίθεση Παλαιστινίων εναντίον ισραηλινών αθλητών κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του Μονάχου το 1972.

Στο Προξενείο του Ισραήλ δεν βρίσκονταν παρά ελάχιστοι εργαζόμενοι, καθώς οι περισσότεροι παρακολουθούσαν σχετική εκδήλωση μνήμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

