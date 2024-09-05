Ένα σχολείο της Αλαμπάμα έχει τεθεί σε lockdown μετά τον εντοπισμό πυρομαχικών στις εγκαταστάσεις του.

Το Enterprise High School και το Enterprise Career & Technology Centre είναι και τα δύο σε κατάσταση υψηλού συναγερμού με αστυνομικούς να πραγματοποιούν επιτόπια έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MailOnline δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός και δεν έχουν εντοπιστεί πυροβόλα όπλα.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από την εκτύλιξη πυροβολισμών σε σχολείο στην Τζόρτζια, σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και δύο μαθητές. Εννέα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει συνδέσει τα δύο περιστατικά.

Οι υπεύθυνοι του Enterprise School στην Αλαμπάμα παρακαλούν να μην πλησιάσει κανείς την τοποθεσία του σχολείου μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση.

