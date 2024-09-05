Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα έξω από το ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό.

Ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών ενώ σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φαίνεται να δέχθηκε πυρά και ο πρόξενος του Ισραήλ.

Ωστόσο, από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Schüsse vor dem israelischen Generalkonsulat in München. Das NS-Dokuzentrum ist direkt nebenan. pic.twitter.com/k1r819o9Rj — Ronen Steinke (@RonenSteinke) September 5, 2024

Νεκρός ο δράστης - Σε εξέλιξη έρευνες

Ο ύποπτος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά από τους αστυνομικούς, υποκύπτοντας λίγο αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας.

«Μια μεγάλη επιχείρηση με πολλούς αξιωματικούς διεξάγεται αυτήν τη στιγμή στην περιοχή Briennerstrasse και Karolinenplatz, η οποία έχει αποκλειστεί» ανέφερε η αστυνομία του Μονάχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Im Bereich der Briennerstraße und dem Karolinenplatz läuft derzeit ein größerer Einsatz. Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Weitere Infos folgen auf diesem Kanal. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 5, 2024

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για «πολλούς» πυροβολισμούς και για μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της αστυνομίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, στην ανταλλαγή πυρών συμμετείχαν αρχικά πέντε αστυνομικοί, ενώ δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη.

«Πολύ σοβαρό» το περιστατικό

Η υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Νάνσι Φέζερ (Nancy Faeser), χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πολύ σοβαρό» και τόνισε ότι η προστασία των Ισραηλινών υποδομών και των εβραϊκών θεσμών στη χώρα είναι «ύψιστη προτεραιότητα» της κυβέρνησης.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλα ύποπτα άτομα, που να συνδέονται με αυτή την ενέργεια. Πολλοί αξιωματικοί βρίσκονται επί τόπου στην τοποθεσία και διεξάγουν έρευνα.Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες» ανέφερε η αστυνομία.

Η επίθεση έξω από το προξενείο του Ισραήλ σημειώθηκε ανήμερα της «μαύρης επετείου» των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972 στο Μόναχο, όταν μέλη της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» εισέβαλαν οπλισμένοι στο ολυμπιακό χωριό με στόχο να απαγάγουν μέλη της ισραηλινής αποστολής, για να πιέσουν το Ισραήλ για την απελευθέρωση δεκάδων φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Στην επίθεση σκοτώθηκαν 11 ισραηλινοί αθλητές και προπονητές, 5 Παλαιστίνιοι και 1 Γερμανός.



Πηγή: skai.gr

